U Imotskom niče braniteljski centar kao znak zahvalnosti 'Paucima'

U povodu 35. obljetnice 4. gardijske brigade “Pauci” u Solinu je održana svečana akademija, na kojoj je naglašena važnost očuvanja vrijednosti Domovinskog rata kao temelja moderne Hrvatske. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved tom je prilikom najavio i izgradnju braniteljskog centra u Imotskom.

"U iduće dvije godine u Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar kao znak zahvalnosti 4. gardijskoj brigadi", rekao je ministar Medved koji je na svečanosti u Solinu bio i kao izaslanik predsjednika Vlade.

Pozvao je da se u hrvatskom društvu gradi ozračje u kojem hrvatski branitelji, kako je rekao, neće biti poniženi.

- Pozivam i da njegujemo zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu što je pridonijelo našoj pobjedi nad velikosrpskom agresijom, istaknuo je te naglasio da je 4. gardijska brigada dala ključan doprinos oslobađanju Hrvatske u Domovinskom ratu, piše HRT.

Krstičević: Važno je da Hrvatska bude budna

Umirovljeni general Damir Krstičević je istaknuo da su četiri gardijske brigade nastale u teškim okolnostima kad je Hrvatska bila izvrgnuta velikosrpskoj agresiji i postale su temeljni kamen moderne Hrvatske vojske i nezavisne Hrvatske. Upozorio je kako današnje okolnosti u svijetu govore da sigurnost i mir nisu darovani jednom zauvijek.

- Rat u Ukrajini pokazuje da se u današnjoj Europi mir i sloboda još uvijek mogu naći pod prijetnjom brutalne agresije, rekao je Krstičević. Dodao je da ratovi u Iranu i na Bliskom istoku potvrđuju koliko su globalna sigurnost, stabilnost i mir krhki i koliko brzo nesigurnost može prijeći granice regija i postati prijetnja svijetu.

- Zato je važno da Hrvatska bude budna i da ulažemo u svoju vojsku, poručio je Krstičević.

Kazao je da su Vlada i premijer Plenković jasno prepoznali važnost ulaganja u obranu i sigurnost. Dodao je da je zato važno i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.