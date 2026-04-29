Što se 'kuha' u Splitu? Boban i Šuta ugostili moćne ljude iz svjetskog turizma

U organizaciji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Mediterranean Tourism Foundation (MTF), u Splitu će se 29. i 30. travnja održati Mediterranean Tourism Forum pod nazivom “Central Dalmatia - A World of Opportunity”. Forum će okupiti brojne domaće i međunarodne stručnjake iz područja turizma, s ciljem razmjene znanja i definiranja održivih smjerova razvoja turističkih destinacija.

U trenutku kada turizam na Mediteranu bilježi snažan rast, ali i sve izraženiji pritisak na prostor i lokalne zajednice, ovakvi susreti imaju ključnu ulogu u oblikovanju održivih razvojnih modela. Mediteranske zemlje, zbog svog značajnog udjela u globalnom turizmu, imaju posebnu odgovornost u usmjeravanju budućnosti industrije. Odabir Splitsko-dalmatinske županije kao domaćina dodatno potvrđuje njezinu poziciju među predvodnicima promišljanja održivog turizma.

Uoči početka foruma, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić upriličili su prijem za delegaciju Mediterranean Tourism Foundation.

Delegaciju su činili predsjednik Tony Zahra (Malta), glavni tajnik Andrew Agius Muscat (Malta), te senatori MTF-a Hisham Zaazou (Egipat), Thanos Michaelides (Cipar), Karmen Vella (Malta), Alja Brglez (Slovenija) i Željko Neven Bremec (Hrvatska). U ime Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije prijemu su nazočile direktorica Ivana Vladović i zamjenica Jurana Batovanja.

„Tijekom vašeg boravka imat ćete priliku upoznati našu županiju, vidjeti što radimo dobro, ali i prepoznati područja u kojima možemo napredovati. Te informacije nisu važne samo za izvršnu vlast, već za sve dionike u turizmu. Posebno nas veseli što ste imali priliku upoznati našu vrhunsku gastroponudu te steći pozitivne dojmove o našoj destinaciji.“, poručio je župan.

Predsjednik MTF-a Tony Zahra naglasio je važnost suradnje među mediteranskim destinacijama:

„Ovdje smo jer vjerujemo u suradnju, ali i zdravu konkurenciju. Mediteranske zemlje imaju različite kulture i pristupe, ali upravo kroz suradnju možemo učiti jedni od drugih i preuzeti najbolje prakse. Turizam je ključan sektor svake ekonomije i utječe na svakodnevni život ljudi. Dalmacija ima izniman potencijal,. Jedan od izazova o kojem ćemo razgovarati je produljenje turističke sezone, što može doprinijeti smanjenju pritiska na infrastrukturu“, istaknuo je Zahra.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta također je izrazio zadovoljstvo održavanjem foruma u Splitu:

„Naš Split i županija obiluju predivnom prirodom i otocima, a održivost razvoja turizma jedan je od naših ključnih prioriteta. Ulažemo značajna sredstva u infrastrukturu kako bismo osigurali kvalitetan razvoj destinacije. Tijekom foruma imat ćete priliku sudjelovati na sastancima s našim stručnjacima, gdje je razmjena znanja i iskustava od iznimne važnosti. Želim vam ugodan boravak uz poziv da nam se ponovno vratite“, poručio je Šuta.

Mediterranean Tourism Forum u Splitu predstavlja važnu platformu za dijalog, razmjenu iskustava i jačanje suradnje među mediteranskim destinacijama, s ciljem stvaranja održivog i konkurentnog turističkog sektora u budućnosti.