Jeste li dio ove statistike? Objavljeni novi podaci o plaćama u Hrvatskoj

Državni zavod za statistiku objavio je izvješće o strukturi zaposlenih prema visini neto i bruto plaće prema djelatnostima za ožujak 2025. godine.

Struktura zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini isplaćene neto plaće pokazuje da je tri i pol posto zaposlenih u punom radnom vremenu primilo neto plaću do 800 eura. Neto plaću od 801 do 1.000 eura primilo je trinaest zarez sedam posto zaposlenih, dok je pedeset zarez osam posto zaposlenih ostvarilo neto plaću od 1.001 do 1.700 eura. Neto plaću iznad 1.701 eura primilo je trideset i jedan zarez devet posto zaposlenih u pravnim osobama.

Što se tiče bruto plaća, šest zarez tri posto zaposlenih u punom radnom vremenu primilo je bruto plaću do 970 eura. Bruto plaću od 971 do 1.500 eura primilo je trideset i šest zarez devet posto zaposlenih, a bruto plaću od 1.501 do 2.500 eura ostvarilo je trideset i sedam posto zaposlenih. Bruto plaću iznad 2.501 eura primilo je devetnaest zarez sedam posto zaposlenih u pravnim osobama.