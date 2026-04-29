Sinj priprema feštu za 1. svibnja: Evo što čeka posjetitelje u Gradskom parku

Povodom Međunarodnog praznika rada i spomendana svetog Josipa radnika, pozivamo sve sugrađanke i sugrađane da nam se pridruže u petak, 1. svibnja, na tradicionalnom prvosvibanjskom druženju u Gradskom parku u Sinju, kod Vodoskoka Tri generacije, s početkom u 10 sati.

Uz druženje na otvorenom, posjetitelje očekuju prvosvibanjski grah, piće i glazba u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi.

- Pozivamo vas da svojim dolaskom uveličate obilježavanje Praznika rada i spomendana svetog Josipa radnika te da zajedno s nama proslavite dan posvećen radu, solidarnosti i zajedništvo - objavljeno je na stranici grada Sinja.