Policija u Supetru razotkrila stan pun droge, vaga i vakuum aparata

Policijski službenici Policijske postaje Brač jučer, 28. travnja 2026. godine, proveli su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg su pronađeni amfetamin, ecstasy, digitalne vage za precizno mjerenje te novac za koji se sumnja da potječe od preprodaje droge.

Na području Supetra obavljena je pretraga doma, vozila i drugih prostorija koje koristi 44-godišnjak. Tom prilikom pronađeno je sedam vakuumiranih vrećica amfetamina ukupne težine 536 grama te osam tableta droge ecstasy.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Također su pronađeni predmeti korišteni za daljnju preprodaju droge: šest digitalnih vaga za precizno mjerenje, dva uređaja za vakumiranje te veći broj vrećica različitih veličina. Oduzet je i novac za koji se sumnja da je stečen preprodajom droge.

Muškarac je uhićen i kriminalistički obrađen, a utvrđena je osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku.