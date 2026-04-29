Na Praznik rada besplatno do Marjana: Autobus kreće od HNK, evo rasporeda

U petak, 01.05.2026. povodom proslave Međunarodnog praznika rada, uvodi se posebna autobusna linija na relaciji HNK – Marjan / Marjan – HNK.

Za putnike će prijevoz na navedenoj liniji biti besplatan, a trasa linije biti će:

HNK – Općina – Gundulićeva – Matoševa – Prilaz Vladimira Nazora – Marjanski put – Kolombatićevo šetalište (bivši zoološki vrt), a povratak će biti istim prometnicama obrnutim smjerom.

Polasci od HNK prema Marjanu: od 08.00 do 16.00 sati svakih 20 minuta

Polasci od Marjana prema HNK: od 08.20 do 16.20 sati svakih 20 minuta

- Molimo da se u navedenom vremenskom razdoblju ne parkiraju vozila uz Ulicu Prilaz Vladimira Nazora i dio Marjanskog puta do rampe, kako bi se omogućilo nesmetano prometovanje autobusa i uredno odvijanje prijevoza - izvijestili su iz tvrtke Promet Split.