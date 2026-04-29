Postanite polaznik programa Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije!

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i ove godine provodi testiranja za upis budućih polaznika izvanškolskih programa iz područja matematike, prirodoslovlja, novih tehnologija i informatike. Testiranja će se održati online, a planirana su 9. i 16. svibnja 2026. godine.
Poziv je otvoren za sve zainteresirane učenike unutar županije, neovisno o prethodnom znanju. Sudjelovanje u testiranju i samim programima u potpunosti je besplatno, a učenicima pruža priliku za razvoj ključnih kompetencija za budućnost, kao i istraživanje različitih područja interesa.
Velik interes učenika zabilježen je prethodnih godina, a sličan odaziv očekuje se i ove godine. Programi se provode uz podršku mentora-nastavnika koji kontinuirano ulažu u svoje znanje i profesionalni razvoj te ga prenose na polaznike kroz kvalitetan i poticajan rad.
Prijave za testiranje su otvorene i traju do 30. travnja 2026. godine. Učenici se prijavljuju putem svojih matičnih škola, koristeći aplikaciju MIA.
Testiranja će se provoditi prema sljedećem rasporedu:
- Centar izvrsnosti novih tehnologija i informatike: svibnja 2026. u 9:00 sati (platforma Edux)
- Centar izvrsnosti prirodoslovlja: 9. svibnja 2026. u 10:30 sati (platforma Edux)
- Centar izvrsnosti matematike: svibnja 2026. u 9:00 sati (platforma Edux)
Dodatne informacije o programima i načinu testiranja možete saznati putem e-maila: info@ci-sdz.hr. Prijavite se i iskoristite priliku za sudjelovanje u programima koji potiču znatiželju, razvoj i izvrsnost!