Bistro Točkica gostuje na splitskom Pazaru

Postoje mjesta koja se ne moraju previše objašnjavati. Uđeš, sjedneš, naručiš — i odmah znaš da si negdje gdje netko zna što radi i zašto to radi. Bistro Točkica u Zagrebu jedno je od takvih mjesta. Gudin.pigeria na splitskom Pazaru - drugo.
Ovog proljeća ta dva mjesta mijenjaju mjesta.
Kako je sve počelo
Suradnja između Gudina i Točkice nije nastala slučajno. Počela je onako kako dobre suradnje i trebaju početi — posjetom, ručkom i prepoznavanjem. Prošle godine Gudin je gostovao u Točkici i donio komad dalmatinskog stola u Zagreb. Ove godine Točkica uzvraća - 2. svibnja stiže u Split sa svojim klasicima koji su od prvog dana razlog zašto se u Maceljsku ulicu dolazi iznova.
A 9. svibnja Gudin ide u Zagreb.
O Bistro Točkici
Točkica je otvorena 2023. u zagrebačkom kvartu Remiza i u kratkom je vremenu postala jedno od najomiljenijih mjesta zagrebačke publike. Razlog nije misterija - ponuda se temelji na klasicima hrvatske i srednjoeuropske kuhinje koji se izvode s pažnjom i bez skretanja. Bečki odrezak, patka s mlincima, zapečeni štrukli, kajzeršmarn - jela koja su ovdje klasici zato što su svaki put savršeno izvedena, a ne zato što ih nitko drugi ne nudi.
Osobitost Točkice leži i u pristupu vinu. Vinska karta ispunjena je prirodnim i biodinamičkim vinima, uz svako jelo stoji i preporuka, a osoblje je educirano da ta vina zna predstaviti s lakoćom i bez patetike. Nije to lista za dojmiti goste - to je lista koja prati hranu i priča svoju priču.
Što nas spaja?
Kada iz Gudina odemo u Zagreb i zurimo u Točkicu, nije to samo zbog štrukli i bečkog -premda su oboje dovoljan razlog. Radi se o prepoznavanju. I Gudin i Točkica grade se na istom temeljnom principu: dosljednost konceptu bez kompromisa, dan za danom.
Točkica sebe naziva "kućom iskrene hrane i prirodnih vina". To bi mogao biti opis i Gudina. Obje kuće znaju što jesu, drže se toga i ne popuštaju prema prolaznim trendovima. Obje imaju vinsku kartu koja nije dekoracija nego argument. Obje ulažu u edukaciju osoblja jer smatraju da gost zaslužuje više od posluživanja -zaslužuje razgovor o tome što jede i pije.
Toplina prostora, neformalna atmosfera, hrana koja dolazi iz uvjerenja — to su stvari koje se ne mogu kopirati, ali se mogu prepoznati.
Menu takeover — 2. svibnja, splitski Pazar
Na jedan dan Točkica preuzima Gudinov stol i donosi jelovnik koji je u Zagrebu postao zaštitni znak. Ništa novo, ništa izmišljeno za ovu prigodu - samo ono što Točkica svaki dan radi i u čemu ne griješi:
Predjela:
- Pašteta od kokota
- Zapečene štrukle
- Pohane bukovače
Glavna jela:
- Bečki i krumpir salata
- Patka s mlincima
- Divljač s njokima
Desert
- Kaiserschmarrn
Bez fusion iznenađenja. Bez dekonstrukcije. Samo kuhinja koja točno zna što je - i u tome ne popušta.
9. svibnja — Gudin u Zagrebu
Tjedan dana kasnije, Gudin odlazi u Točkicu i na jedan dan donosi Split u Zagreb. Jer dobra suradnja ide u oba smjera.
Za više informacija i akreditacije: Gudin.pigeria — splitski Pazar, Split Bistro Točkica — Maceljska 21, Zagreb