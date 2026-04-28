Bistro Točkica gostuje na splitskom Pazaru

Postoje mjesta koja se ne moraju previše objašnjavati. Uđeš, sjedneš, naručiš — i odmah znaš da si negdje gdje netko zna što radi i zašto to radi. Bistro Točkica u Zagrebu jedno je od takvih mjesta. Gudin.pigeria na splitskom Pazaru - drugo.

Ovog proljeća ta dva mjesta mijenjaju mjesta.

Kako je sve počelo

Suradnja između Gudina i Točkice nije nastala slučajno. Počela je onako kako dobre suradnje i trebaju početi — posjetom, ručkom i prepoznavanjem. Prošle godine Gudin je gostovao u Točkici i donio komad dalmatinskog stola u Zagreb. Ove godine Točkica uzvraća - 2. svibnja stiže u Split sa svojim klasicima koji su od prvog dana razlog zašto se u Maceljsku ulicu dolazi iznova.

A 9. svibnja Gudin ide u Zagreb.

O Bistro Točkici

Točkica je otvorena 2023. u zagrebačkom kvartu Remiza i u kratkom je vremenu postala jedno od najomiljenijih mjesta zagrebačke publike. Razlog nije misterija - ponuda se temelji na klasicima hrvatske i srednjoeuropske kuhinje koji se izvode s pažnjom i bez skretanja. Bečki odrezak, patka s mlincima, zapečeni štrukli, kajzeršmarn - jela koja su ovdje klasici zato što su svaki put savršeno izvedena, a ne zato što ih nitko drugi ne nudi.

Osobitost Točkice leži i u pristupu vinu. Vinska karta ispunjena je prirodnim i biodinamičkim vinima, uz svako jelo stoji i preporuka, a osoblje je educirano da ta vina zna predstaviti s lakoćom i bez patetike. Nije to lista za dojmiti goste - to je lista koja prati hranu i priča svoju priču.

Što nas spaja?

Kada iz Gudina odemo u Zagreb i zurimo u Točkicu, nije to samo zbog štrukli i bečkog -premda su oboje dovoljan razlog. Radi se o prepoznavanju. I Gudin i Točkica grade se na istom temeljnom principu: dosljednost konceptu bez kompromisa, dan za danom.

Točkica sebe naziva "kućom iskrene hrane i prirodnih vina". To bi mogao biti opis i Gudina. Obje kuće znaju što jesu, drže se toga i ne popuštaju prema prolaznim trendovima. Obje imaju vinsku kartu koja nije dekoracija nego argument. Obje ulažu u edukaciju osoblja jer smatraju da gost zaslužuje više od posluživanja -zaslužuje razgovor o tome što jede i pije.

Toplina prostora, neformalna atmosfera, hrana koja dolazi iz uvjerenja — to su stvari koje se ne mogu kopirati, ali se mogu prepoznati.

Menu takeover — 2. svibnja, splitski Pazar

Na jedan dan Točkica preuzima Gudinov stol i donosi jelovnik koji je u Zagrebu postao zaštitni znak. Ništa novo, ništa izmišljeno za ovu prigodu - samo ono što Točkica svaki dan radi i u čemu ne griješi:

Predjela:

Pašteta od kokota

Zapečene štrukle

Pohane bukovače

Glavna jela:

Bečki i krumpir salata

Patka s mlincima

Divljač s njokima

Desert

Kaiserschmarrn

Bez fusion iznenađenja. Bez dekonstrukcije. Samo kuhinja koja točno zna što je - i u tome ne popušta.

9. svibnja — Gudin u Zagrebu

Tjedan dana kasnije, Gudin odlazi u Točkicu i na jedan dan donosi Split u Zagreb. Jer dobra suradnja ide u oba smjera.

Za više informacija i akreditacije: Gudin.pigeria — splitski Pazar, Split Bistro Točkica — Maceljska 21, Zagreb