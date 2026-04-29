Od prodaje starog zlata do ulaganja u zlato: Auro Domus nudi rješenje za sve financijske situacije

Zlato je kroz povijest simboliziralo sigurnost, stabilnost i dugoročno očuvanje imovine. Zbog svojih obilježja, njegove prošlosti i na njoj utemeljenih očekivanja u budućnosti, zlato je sve do danas ostalo odličan čuvar uložene vrijednosti. Upravo zato zauzima važno mjesto u financijskim odlukama građana, bilo da je riječ o prodaji zlata kada zatreba gotovina ili ulaganju u investicijsko zlato kao zaštitu imovine za budućnost.

Auro Domus već godinama zauzima vodeću poziciju u trgovini plemenitim metalima na hrvatskom tržištu, pružajući pouzdanu i transparentnu uslugu otkupa zlata i srebra te prodaje investicijskog zlata i srebra. Zahvaljujući širokoj prodajnoj mreži od preko pedeset poslovnica, educiranim djelatnicima i profesionalnom pristupu, klijentima omogućuje sigurnu i jednostavnu realizaciju njihovih financijskih potreba.

U Auro Domus poslovnicama u Splitu, na adresama Ruđera Boškovića 13 , Domovinskog rata 66 , Josipa Jovića 93 (Mall of Split) , Poljička cesta 8 i Vukovarska ul. 207 (City Center one) , građanima su dostupne sve ključne usluge po kojima je Auro Domus prepoznat na nacionalnoj razini.

Jednostavan put do gotovine uz otkup zlata

Zlatni nakit, zlatnici, poluge, zubno zlato, satovi i drugi predmeti od zlata koje više ne koristite mogu vrlo brzo postati izvor dodatne zarade. U Auro Domusu proces otkupa zlata je brz, siguran i jasan – procjena je besplatna i neobvezujuća, a isplata se vrši odmah po prihvaćanju ponude, u gotovini.

Vrijednost zlata formira se prema aktualnim tržišnim cijenama, što znači da klijenti u svakom trenutku dobivaju realnu i konkurentnu ponudu. Ovakav oblik unovčavanja posebno je praktičan u situacijama kada je novac potreban odmah i bez zaduživanja.

Ljubazni i educirani djelatnici Auro Domusa testirat će vaše zlatne predmete pažljivo i profesionalno, a cijeli proces od procjene do isplate je transparentan i gotov u svega nekoliko minuta. Procjena ne oštećuje vaše predmete te oni ostaju netaknuti i spremni za ponovno korištenje u slučaju da odustanete od prodaje.

Investicijsko zlato – pametan oblik štednje i ulaganja

Sve veći broj građana prepoznaje investicijsko zlato kao jedan od najsigurnijih oblika dugoročne štednje i ulaganja. Za razliku od mnogih drugih investicijskih alata, zlato zadržava svoju vrijednost i u razdobljima inflacije i gospodarskih nestabilnosti.

Dok vrijednost fiat valuta uslijed inflacije opada, vrijednost zlata u pravilu raste. Zato držanjem novaca na bankovnom računu taj novac postepeno gubi vrijednost, dok vrijednost zlata raste u prosjeku oko 11 % godišnje, a u vremenima kriza i znatno više.

U ponudi Auro Domusa pronaći ćete zlatne poluge i zlatnike renomiranih svjetskih kovnica, dostupne u različitim veličinama – od manjih apoena pristupačnih građanima koji žele štedjeti u zlatu na mjesečnoj razini ili kao poklon, do većih gramaža za ulagače koji žele investirati veću količinu novca odjednom. Svi proizvodi nosioci su LBMA ''Good Delivery'' certifikata autentičnosti, koji jamči najviše standarde kvalitete, sigurnost ulaganja i mogućnost prodaje proizvoda bilo gdje u svijetu.

Uz povlašteni porezni tretman, nizak rizik od gubitka vrijednosti i mogućnost ulaganja već za stotinjak eura, upravo je visoka likvidnost jedna od glavnih prednosti investicijskog zlata. Ipak, Auro Domus svojim klijentima nudi najpovoljnije otkupne cijene za investicijsko zlato kupljeno u poslovnicama Auro Domus grupe, putem webshopa ili putem mobilne aplikacije Auro Domus Portfolio .

Uz zlato, Auro Domus nudi i investicijsko srebro koje postaje sve zanimljivija opcija među ulagačima. Zbog niže ulazne cijene i široke industrijske primjene, srebro ima značajan potencijal rasta te predstavlja dobar način diverzifikacije ulaganja.

Dogovorite besplatno savjetovanje ili pohranu zlata

Kako bi klijentima pružio zaokruženu uslugu, Auro Domus nudi i dodatne pogodnosti poput besplatnog savjetovanja o ulaganju u plemenite metale . Iskusni tim pomaže u razumijevanju tržišta i odabiru optimalne strategije, ovisno o individualnim ciljevima i financijskim mogućnostima.

Za one koji žele dodatnu sigurnost, dostupna je i usluga pohrane zlata , koja omogućuje bezbrižno čuvanje investicije u kontroliranim uvjetima.

Bez obzira želite li brzo unovčiti zlato ili dugoročno ulagati u sigurnu imovinu, Auro Domus nudi pouzdano financijsko rješenje prilagođeno različitim potrebama klijenata.

Posjetite neku od Auro Domus poslovnica na čak pet lokacija u Splitu i informirajte se o aktualnoj ponudi ili potražite dodatne informacije putem službene web stranice aurodomus.hr i besplatnog info-telefona 0800 73 72.