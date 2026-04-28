Vinarija Markus lansirala dvije nove etikete: Svježi Deboto i odležani Grenache Blanc ulaze u ljetnu sezonu s velikim očekivanjima

Dalmatinska vinarija sa sjedištem u Kaštelima, vinogradima na Šolti i wine barom u Splitu - Markus lansirala je proteklog tjedna dvije nove etikete i tako značajno proširila svoj portfelj vina. O bijelim vinima Deboto 2025. i Grenache Blanc 2024. već se naveliko govori među entuzijastima.

Riječ je o autentičnim izrazima Mediterana koji se vrlo lako piju, a okusi su im svježi, elegantni i zavodljivi stoga ne čudi da je lansiranje izazvalo velik interes.

Predstavljanje novih etiketa održano je u Markusovom wine baru smještenom nadomak Marjanskih skala, u srcu splitskog Varoša - prostoru koji sve manje ima veze s klasičnom “kušaonicom”, a sve više s idejom urbanog vinskog salona. Na predstavljanju novih etiketa vinarije okupili su se enolozi, sommelieri, ugostitelji i strastveni vinoljupci, a atmosfera je bila gotovo festivalska: nazdravljalo se, raspravljalo o aromama i terroiru… U kombinaciji s impresivnim podrumom u Kaštelima, koji mnogi nazivaju tehnološkim “svemirskim brodom”, jasno je da ova vinarija ozbiljno cilja na sam vrh domaće vinske scene.

Enolog Markusa, Slaven Jeličić, iznio je detalje o novim vinima.

“Deboto 2025., napravljen od 100 % debita iz vinograda u Oklaju, dolazi kao pravo osvježenje za ljetne mjesece. Lagane je strukture i umjerenog alkohola (12 %), s aromama zelene jabuke, limete i bijelog cvijeća. Ovo vino djeluje gotovo eterično – čisto, precizno i iznimno pitko, ali nikako banalno, nego utjelovljuje onu nježnu stranu Dalmacije. Nakon kratke hladne maceracije slijedi fermentacija u inoks spremnicima uz kontroliranu temperaturu, gdje vino dozrijeva osam mjeseci na finom talogu. Riječ je o vinu koje savršeno prati bijelu ribu na žaru, školjke, carpaccio od brancina, ali i jednostavne, lagane ljetne salate. Markusov Deboto jednako dobro funkcionira i u onim dugim, toplim večerima kada ništa ne treba komplicirati pa je uz čašu dobrog vina dovoljno ponuditi svježi kozji sir i druge dalmatinske delicije”, objasnio je enolog Jeličić.

U širem kontekstu, Deboto je, dodaje Jeličić, i svojevrsna potvrda jednog važnog trenda: tradicionalne, često podcijenjene sorte poput debita, uz pažljivu vinifikaciju i moderan pristup kakav primjenjuje Markus, mogu dati iznimno elegantna i suvremena vina. Markus se ovdje jasno profilira kao jedan od predvodnika tog vala, proizvodeći vina koja su istovremeno tradicionalna, “kućna”, lokalna, ali i internacionalno zanimljiva i razumljiva.

“S druge strane, Grenache Blanc 2024. pokazuje posve drugačije lice bijelog vina. Riječ je o vinu proizvedenom od grožđa iz vinograda starih 55 godina u Nadinu. Nakon devetodnevne maceracije u betonskim kuglama i fermentacije u hrastovim bačvama, vino dozrijeva osam mjeseci u francuskom hrastu, a potom dodatno odležava u boci, i to 12 mjeseci. Rezultat je vino duboke zlatnožute boje, s kompleksnim aromama zrele breskve, marelice i citrusa, uz suptilne note tostiranog drveta. U Markus vinariji opisuju ga kao ‘mekano i zaokruženo, s uravnoteženom svježinom i dugim, toplim završetkom’”, kazuje Jeličić.

Ako govorimo o hrani, Grenache Blanc idealno se spaja s peradi u bogatim umacima, kao i s kremastim rižotima i zrelim sirevima.

Obje etikete proizvedene su u ograničenim količinama od po 4.500 boca, što dodatno pojačava njihov ekskluzivni karakter. No već sada je jasno da nova Markusova vina neće dugo ostati skrivena tajna: specijalizirani mediji i vinski krugovi već ih svrstavaju među najzanimljivija domaća izdanja ove sezone.

Ako je suditi po reakcijama s predstavljanja i prvim komentarima struke, Markus Fine Wines ovim je lansiranjem još jednom potvrdio da zna čitati trenutak, stil i ideju uživanja u vinu, ali i tržište. Deboto i Grenache Blanc dolaze točno kada treba – u trenutku kada si mnogi ljubitelji vina, ususret sezoni, postavljaju ono klasično, jednostavno i za mnoge omiljeno pitanje: što ćemo piti ovog ljeta?