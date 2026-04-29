Utrka ‘Uvati vitar’ 2026. - U znaku mora, vitra i adrenalina kreće najuzbudljivija biciklistička avantura

Tradicionalni spektakl za ljubitelje brdskog biciklizma – bike maraton 'Uvati vitar' i ove se godine održava u organizaciji Turističke zajednice općine Sutivan i Općine Sutivan te u suradnji s biciklističkim magazinom Biker, a ljubitelji 'vjetra u kosi' i adrenalina u autentičnom otočkom ambijentu, jedva čekaju start utrke 02. svibnja u Sutivanu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na krilima ili još bolje, s 'vjetrom u leđa', ovaj biciklistički maraton najavljuje još jednom nešto novo – naime, sve staze okrenute su u drugom smjeru kao i prošle godine, ali uz dodatka 100+km u Gravel kategoriji za sve one koji dižu kadencu, jure i žele vidjeti više! Jedinstvena je to prilika da sudionici utrke vide neke dijelove otoka Brača iz sasvim drugog kuta, a da spektakl bude još uzbudljiviji dodatno su začinjeni usponi i single trackovi.

Svi natjecatelji startaju iz Sutivana, a na najduljoj stazi odmah režu prema Milni uz samo more, pa preko divljih makadama jure do mistične pustinje Blaca. Odatle nastavljaju sudionici Gravel utrke - najduže utrke od 70+ km koji će se suočiti s brutalnim usponom do Vidove gore, najviše točke Jadranskih otoka, a zatim uz adrenalin na maksimum, suočiti s brzim, tehničkim i divljim spustom - sve do cilja u Sutivanu.

Uz novu Gravel100+ kategoriju i ove se godine održavaju tri dinamične i uzbudljive MTB staze: Bura 70+, Vitar 40+ i Bonaca 20+, a organizatori su odlučili ispuniti želje natjecatelja te su uveli 2 dužine za E-bike utrku: Bura 70+ ili Vitar 40+, na kojima se možete natjecati u dvije kategorije: E-bike Muškarci i E-bike Žene. Utrke su to koje okupljaju najviše sudionika jer su dovoljno duge da vas umore, a dovoljno kratke da vas ne ubiju, no uz to pružaju mogućnost da uživate u svakom kilometru pitoreskne bračke ljepote i ove, sad već u svijetu poznate, 'bike friendly' destinacije.

Najmlađi koji još čekaju godine kada će moći startati u kategorijama za odrasle imaju spektakularnu utrku koja se održava svake godine u nedjelju i okuplja preko stotinu najmlađih natjecatelja!

Osim noviteta u Gravel kategoriji organizatori obećavaju da sve drugo – što posjetitelji svih ovih godina posebno vole - ostaje isto: spektakularni pejzaži, opuštena atmosfera, sjajna hrana i druženje koje se dugo pamti.

Uz tradicionalnu Expo zonu i doček natjecatelja u petak, za sve je sudionike organiziran i ručak te bogati zabavni program nakon utrke – od bračke večere, do koncerata i najveće bike tombole na Jadranu.

Na vama je samo da se prijavite na https://chasers.uvati-vitar.hr/ i posvjedočite najvećoj brdsko-biciklističkoj avanturi u Europi.