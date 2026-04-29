Sunce, bura i fešta na Hvaru: Paiška regata se vraća – jedriličari jedva čekaju start!

Sve je spremno za spektakl na moru

Prijave za ovogodišnju Paišku regatu su otvorene još 2 dana, a vremenska prognoza ide na ruku jedriličarima, jer u petak 01.svibnja, na startu regate podno Sustipana jedriličare u 10 sati očekuje potpuno sunčano i vedro vrijeme. Flotu će na startu dočekati umjerena bura brzine oko 10 čvorova, što obećava dinamično i uzbudljivo jedrenje.  Ovogodišnja Paiška regata jedri se od 01. do 03. svibnja na standardnoj ruti Split -Stari Grad (Hvar) – Split. Kotizacija za posade je ostala ista kao i prošle godine i bez dodatnih troškova sudjelovanja. Do sada je prijavljeno oko 30 posada, a prijave se mogu obaviti online na sljedećoj poveznici:   https://regata.hr/prijavi-regatu/paiska-regata/

U petak po dolasku u Stari Grad jedriličare očekuje „prvomajski fažol“, a  subota je  rezervirana za gastro feštu! Tradicionalno gostoprimstvo Starog Grada na Hvaru i u ovogodišnjem izdanju bit će oplemenjeno, sajmom otočkih OPG-ova i vinara, a u suradnji s prijateljima iz JU Agencije za upravljanje Starogradskim poljem, udruge Kaštelanski crljenak i Klastera ZORA, koji će za jedriličare pripremiti degustacije vina i dalmatinskih delicija kaštelanske rivijere, a tu je i natjecanje u pripremi „Dalmatinske marende“. Sve se odvija uz podršku Turističke zajednice SDŽ.

Humanitarnu notu regati dati će Rotary klub HVAR u svojoj akciji i lutriji za „Perle“. Najsretnije očekuje mnoštvo poklona, od umjetničkih slika, vina i extra djevičanskih ulja, do cigara i bonova za konzumaciju u hvarskim ugostiteljskim objektima.   Za koncert u subotu navečer zadužena je grupa GLAVNI. Pokrovitelj Paiške regate, Raiffeiesen leasing i ove godine je osigurao razne poklone za svakog člana posade sudionika regate.  Da jedriličari uživaju u subotnjoj pauzi od jedrenja pobrinuli su se  grad Stari Grad i T.Z. Staroga Grada, te gradonačelnik  Vinko Vranjican. Zahvaljujući susretljivosti Županijske lučke Uprave Stari Grad će i ove godine u predsezoni jedriličarima omogućiti da uživaju u svemu što otok Hvar nudi.

 

