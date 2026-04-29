Toma Čelar briljirao na otvaranju sezone: Hrvatska reprezentacija među najboljima na svijetu

Hrvatska reprezentacija u ronjenju na dah impresivno je otvorila novu sezonu nastupom na prestižnom natjecanju Depth Quest u Mabiniju na Filipinima, gdje su naši natjecatelji ponovno potvrdili status svjetske velesile u ovom sportu.

U konkurenciji predstavnika iz oko 25 zemalja, hrvatski tim ostvario je niz zapaženih rezultata, uključujući nacionalne i svjetske rekorde ali i pojedinačne iskorake koji najavljuju uzbudljivu sezonu.

Posebno se istaknuo Splićanin Toma Čelar koji je ostvario jedan od najvećih napredaka na natjecanju. U disciplini FIM (povlačenje po konopu) zaronio je 80 metara, čime je značajno povećao svoj osobni rekord ali i osvojio posebnu nagradu natjecanja za najveći napredak.

Ovim rezultatom Čelar dodatno je učvrstio svoje mjesto među vodećim hrvatskim roniocima na dah te ostvario kontinuitet kvalitetnih nastupa na međunarodnoj sceni kao član najbolje svjetske reprezentacije.

Sjajni Sanda Delija i Vitomir Maričić

Iznimno važan doprinos uspjehu reprezentacije dali su iskusni članovi: Vitomir Maričić osvojio je ukupno prvo mjesto zahvaljujući snažnim zaronima do 115 metara u disciplinama FIM i CWTB, dok je Sanda Delija postavila novi hrvatski rekord zaronom na 100 metara u disciplini CWTB.

Natjecanje je obilježio i spektakularni Petar Klovar koji je ponovno pomaknuo granice mogućeg. Postavio je dva nova svjetska rekorda – u disciplini FIM zaronivši na 137 metara napravio je najdublji zaron na dah u povijesti a u disciplini CWTB zaronio je na impresivnih 128 metara.

Ipak, uz vrhunske rezultate etabliranih imena, nastup Tome Čelara posebno veseli jer pokazuje širinu i budućnost hrvatske reprezentacije. Njegov napredak i priznanje za najveći iskorak dodatna su potvrda kvalitetnog rada i kontinuiteta koji Hrvatsku već godinama drže na samom svjetskom vrhu ronjenja na dah.

S obzirom na ovakav početak sezone, jasno je da hrvatski reprezentativci imaju još puno toga za pokazati u nastavku godine.