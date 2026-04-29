Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 41-godišnjakom i 28-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, 28. travnja u Šibeniku obavljena je pretraga stana kojim se koriste osumnjičeni. Tom prilikom pronađene su i oduzete različite vrste droga i predmeti povezani s preprodajom.

Pronađeno je 88 grama hašiša, sedam listića LSD-a, 218 grama marihuane, 12,4 grama usitnjenih tableta ecstasyja, 53 tablete ecstasyja, 21 kapsula ispunjena ecstasyjem te 95 grama droge speed. Osim toga, policija je oduzela dva mobitela, dvije digitalne vage za precizno mjerenje te manji novčani iznos.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava podnesena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.