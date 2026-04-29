Strava u BiH: Maloljetnik silovao trudnu sestru s poteškoćama u razvoju, pa je majka bacila s balkona

Majci koja je bacila svoju trudnu kćer s balkona u Velikoj Kladuši određen je jednomjesečni pritvor, saznaje portal “Avaz”.

Kako je potvrđeno našim medijima, Kantonalno tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona podnijelo je prijedlog za određivanje mjere pritvora u odnosu na punoljetnu osobu, a Kantonalni sud u Bihaću donio je rješenje kojim se određuje pritvor u trajanju od mjesec dana u odnosu na spomenuti prijedlog.

- U odnosu na maloljetnika, Kantonalno tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona postupa, između ostalog, u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku Federacije BiH. Isti zakon propisuje da se tijek kaznenog postupka u odnosu na maloljetnika ne može objavljivati, što se odnosi i na predmetni slučaj - odgovor je na upit “Avaza”.

Podsjećamo da se maloljetnik tereti za kazneno djelo silovanja, a punoljetna osoba za ubojstvo i pokušaj ubojstva.

Kako je "Avaz" ranije objavio, maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima razvojne poteškoće.

Majka se tereti za ubojstvo i pokušaj ubojstva kćeri.

Optužena je da je bacila kćer s balkona, a tom prilikom je ubijeno njezino nerođeno dijete. Prema ranijem pisanju "Avaza", žrtva silovanja bila je u poodmakloj trudnoći.