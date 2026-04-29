Peto izdanje Festivala izvrsnosti okuplja najbolje učeničke projekte iz Splitsko-dalmatinske županije

Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i ove godine organizira Festival izvrsnosti, koji će se održati od 4. do 8. svibnja 2026. Riječ je o tradicionalnoj učeničkoj konferenciji koja se održava petu godinu zaredom.

Na događanju sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola sa svojim mentorima, predstavljajući projekte nastale u okviru izvannastavnih programa Centra izvrsnosti. Festival okuplja učenike, roditelje, nastavnike i širu javnost s ciljem poticanja izvrsnosti, kreativnosti i primjene znanja u praksi.

Na Festivalu će biti predstavljeni projekti iz programa Čuvari baštine, Dalmatinski suvenir, RAST, RoboStart i CIMAJ, a posjetitelji će imati priliku upoznati i projekt FAUST kroz radionice robotike, 3D modeliranja i upravljanja dronovima.

Program će se odvijati u prostorima Centra izvrsnosti prema navedenom rasporedu:

svibnja: Dalmatinski suvenir – učeničke zadruge i sajamsko predstavljanje svibnja: Čuvari baštine – prezentacije projekata svibnja: RoboStart – izložbe, prezentacije i natjecanja svibnja: RAST – prezentacije učeničkih projekata i CIMAJ – prezentacije i interaktivni kviz

Program se održava u jutarnjim terminima od 10 do 14 sati, osim programa CIMAJ, koji je predviđen u večernjem terminu od 17 do 20 sati.