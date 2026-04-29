Peternel upozorava: "Krajnje je vrijeme da Ranko Ostojić sazove sjednicu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i pozove sve nadležne službe!"

Igor Peternel i Krešimir Čabaj, zastupnici stranke Dom i nacionalno okupljanje ispred Kluba Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru, na konferenciji za medije upozorili su na učestale dojave o bombama, sigurnosne rizike te potrebu hitne reakcije nadležnih institucija. Osvrnuli su se i na izbor sudaca Ustavnog suda, strateške projekte te aktualne političke i pravne teme.

U uvodnom obraćanju Igor Peternel govorio je o učestalim dojavama o bombama i sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj, upozorivši kako događaji više ne mogu biti tretirani kao izolirani incidenti: "Danas ponovno imamo dojave o bombama u školama i na drugim mjestima. To postaje vrlo ozbiljna situacija i smatram da i mediji i zastupnici moraju dobiti informacije o tome tko stoji iza toga, zašto se to događa i kako se postupa. Krajnje je vrijeme da predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Ranko Ostojić, sazove sjednicu i da se predstavnici službi očituju pred zastupnicima na zatvorenoj sjednici. Ovo više nije izoliran incident, nego očigledno ozbiljna operacija uznemiravanja javnosti i treba ju shvatiti ozbiljno, posebno u kontekstu trenutne globalne situacije."

Nastavno se osvrnuo na izbor sudaca Ustavnog suda, istaknuvši kako neće sudjelovati u raspravi zbog isključenosti iz procesa: "Nećemo sudjelovati u toj raspravi jer kao oporbena stranka nismo bili uključeni u proces. Nitko nas nije pitao niti pokušao zainteresirati za kandidate. Očito je da je to tema koja se svodi na odnos HDZ-a i SDP-a, što smatramo pogrešnim. Ustavni sud nije klasičan sud, nego tijelo koje odlučuje o ustavnosti zakona i svakoj vlasti je izuzetno važno imati utjecaj na njegov sastav. Ovakav model teško može dovesti do rješenja i smatram da bi glasanje trebalo odgoditi jer je riječ o preozbiljnoj temi."

Na pitanje o najavljenom velikom strateškom projektu zvanom Pantheon, Krešimir Čabaj upozorio je na potrebu sagledavanja svih rizika i infrastrukturnih izazova: "Riječ je o velikom strateškom projektu, ali u takvim situacijama uvijek treba istaknuti i nedostatke i rizike. Analize upozoravaju na veliku potrošnju električne energije, koja bi mogla značajno porasti, što zahtijeva ozbiljan pristup izgradnji infrastrukture i osiguravanju energetskih kapaciteta. Hrvatska se treba strateški pozicionirati, ali pritom mora sagledati sve izazove koje ovakvi projekti nose."

Govoreći o pravnim i arbitražnim pitanjima, Peternel je kratko podsjetio na ranija upozorenja: "Postojala su upozorenja da se ne ide u arbitražu, no išlo se i dobiven je rezultat kakav su mnogi i predviđali."

Na novinarsko pitanje o mogućem utjecaju sigurnosne situacije na turističku sezonu i percepciju Hrvatske kao sigurne destinacije, Peternel je istaknuo: "To je ozbiljan problem i u kontekstu turističke sezone. Moguće je da se takve aktivnosti mogu promatrati i kao dio šireg hibridnog djelovanja. Smatram da bi predsjednik nadležnog odbora trebao sazvati sjednicu i omogućiti zastupnicima uvid u informacije sigurnosnih službi. Ako te informacije imaju predsjednik Vlade i predsjednik Republike, trebao bi ih imati i Hrvatski sabor."