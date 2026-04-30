Od danas zatvorena cesta Dubovica – Sveta Nedjelja: Radovi vrijedni 2,8 milijuna eura traju do lipnja

Od danas, 30. travnja, na snazi je privremeno zatvaranje županijske ceste Dubovica – Sveta Nedjelja, a vozače očekuje izmijenjena regulacija prometa sve do početka lipnja.

Zatvaranje zbog završnih radova



Kako je izvijestila Županijska uprava za ceste Split, zbog radova na izgradnji kolničke konstrukcije za sav promet zatvara se županijska cesta ŽC 6280 na dionici Dubovica – Sveta Nedjelja.

Zatvaranje će biti na snazi do 10. lipnja 2026. godine.

Obilazni pravci kroz Pitve



Za vrijeme trajanja radova promet će se odvijati obilaznim pravcima, i to državnom cestom DC 116 te lokalnim cestama LC 67194 i LC 67190, kroz mjesto Pitve.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez i praćenje privremene prometne signalizacije.

Investicija od 2,8 milijuna eura



Na ovoj dionici u tijeku su završni radovi na ukupno 6,5 kilometara županijske ceste, a vrijednost projekta iznosi 2,8 milijuna eura s PDV-om.

Radove izvodi Strabag d.o.o., dok nadzor provodi Obstinatio d.o.o..

Po završetku zahvata očekuje se značajno poboljšanje kvalitete i sigurnosti prometovanja na ovoj važnoj prometnici na otoku Hvaru.