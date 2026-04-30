Split u središtu rasprave o budućnosti turizma: "Nisu važne samo brojke, važna je kvaliteta i zadovoljstvo lokalnog stanovništva"

U Splitu je održana press konferencija u sklopu međunarodnog foruma Mediterranean Tourism Forum Central Dalmatia – A World of Opportunity, koji je 29. i 30. travnja okupio domaće i strane stručnjake s ciljem promišljanja budućnosti turizma na Mediteranu.

Forum, organiziran u suradnji Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Mediterranean Tourism Foundation, stavio je poseban naglasak na izazove s kojima se suočavaju vodeće turističke regije – od prekomjerne sezonalnosti do pritiska na infrastrukturu i potrebe za dugoročnim, održivim razvojem.

Na konferenciji su sudjelovali brojni relevantni dionici iz sektora turizma, među kojima i Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta, Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Tony Zahra, predsjednik Mediterranean Tourism Foundation, te Andrew Agius Muscat, glavni tajnik Mediterranean Tourism Foundation.

Vladović: "Turizam treba donositi boljitak"

"Ovi dani izuzetno su značajni za turizam Splitsko-dalmatinske županije. S nama je tridesetak senatora Mediteranskog turističkog foruma – ljudi koji su svojim znanjem, dugogodišnjim radom i iskustvom pokazali kakav turizam treba biti, u kojem smjeru trebamo ići i gdje griješimo. Ovdje smo kako bismo dijelili iskustva, razgovarali o zajedničkim izazovima, ali i tražili konkretna rješenja", kazala je Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

"Posebno me dojmila jedna rečenica o kojoj cijelo vrijeme razmišljam. Profesor Vukalis rekao je nešto vrlo važno – mi smo ti koji turiste pozivamo u svoj dom. Stoga moramo pažljivo razmisliti koga pozivamo, koliko ih pozivamo i što im nudimo, kako kasnije ne bismo imali problema u vlastitom prostoru. U toj je misli sadržano mnogo istine. Nisu važni samo brojevi, važna je kvaliteta gostiju, ali i ono najvažnije: kakav je stvarni utjecaj turizma na naš svakodnevni život i koliko je on dao našim ljudima. Turizam treba donositi boljitak. On nije sam sebi svrha. Zato sam izuzetno zahvalna svim stručnjacima koji su ovih dana nesebično podijelili svoja znanja s nama. Otvorili su nam oči na nove perspektive, ukazali na mogućnosti, ali i na pogreške koje su drugi već napravili kako ih mi ne bismo ponovili", dodala je.

"Ovo putovanje započelo je prije tri godine, kada smo započeli suradnju s Ivanom i Željkom. Počeli smo malim koracima i došli smo ovdje danas gdje smo doveli veliki broj članova koji će međusobno raspravljati i dijeliti informacije koje će im međusobno pomoći. Svaki razgovor koji ćemo imati donijet će sa sobom rješenja koja ćemo predstaviti hrvatskim vlastima. Zaključke današnjeg sastanka iznijet ćemo i na Forumu koji će se održati na Malti u studenome gdje ćemo imati više od 2500 ljudi iz 35 različitih zemlji i koji će raspravljati o budućim zajedničkim koracima", kazao je Andrew Agius Muscat, glavni tajnik Mediterranean Tourism Foundation.

Središnja tema foruma je potreba za zaokretom s dosadašnjeg modela koji se temeljio na rastu broja dolazaka, prema kvalitetnijem, održivijem i strateški vođenom turizmu. U tom kontekstu, Srednja Dalmacija istaknuta je kao primjer destinacije koja je ostvarila značajan turistički uspjeh, ali istovremeno aktivno promišlja budući razvoj.

Sudionici su raspravljali o načinima kako očuvati konkurentnost na globalnom tržištu, a pritom ne narušiti kvalitetu života lokalnog stanovništva. Poseban naglasak stavljen je na upravljanje destinacijama, povezivanje turizma s lokalnim identitetom i kulturom, razvoj gastronomije kao važnog aduta, jačanje međunarodne suradnje te sigurnost kao jednu od ključnih prednosti mediteranskih destinacija.

"Svi mi, zapravo, prodajemo „voće“, ali različito – smokve, jagode i druge plodove. Turisti žele kušati upravo tu raznolikost, okuse koji se razlikuju od regije do regije. Ono što želimo postići jest da tu raznolikost predstavimo zajednički, kako bi cijeli Mediteran bio prepoznat kao jedinstvena destinacija. Vjerujem da postoji velik prostor za jačanje međumediteranske suradnje.

Ako Mediteran promatramo kao veliku tržnicu, onda je važno bolje povezati njezine dijelove. Danas su veze izraženije na relaciji sjever–jug, no cilj je ojačati povezanost istoka i zapada. Time bismo omogućili bolju povezanost ne samo destinacija, nego i samih ljudi koji žive na Mediteranu. To su naši ciljevi i vizija – ideje koje sada želimo pretvoriti u stvarnost", kazao je Tony Zahra, predsjednik Mediterranean Tourism Foundation.

Čogelja: "Turizam kakav Splitsko-dalmatinska županija razvija mora biti usmjeren prema čovjeku"

"Danas sam sudjelovao na panelu na kojem smo sa stručnjacima razgovarali o budućnosti našeg turizma, a gospodin Muscat podsjetio me na jedan aforizam našeg Bogdana Radice koji kaže da čovjek na Mediteranu živi između povijesti i svjetlosti. Smatram da je to iznimno snažna misao koja može otkriti i neke od tajni budućeg uspjeha našeg turizma, a danas smo doista mnogo toga naučili. Ispričao sam i jednu humorističnu priču o otočaninu i magarcu koji je, kada je konačno naučio raditi bez hrane, na kraju uginuo. Nažalost, takve se situacije mogu preslikati i na turizam, gdje pojedinci žele brzi i agresivni razvoj, što nije u duhu Mediterana. Bit Mediterana je nešto sasvim drugo – sporiji, promišljeniji i pametniji pristup razvoju", kazao je Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije.

"Turizam kakav Splitsko-dalmatinska županija razvija, a o čemu je govorila i Ivana Vladović, mora biti usmjeren prema čovjeku. Ako lokalno stanovništvo nije zadovoljno turizmom, neće biti zadovoljan ni gost koji dolazi. Mediteran ima potencijal ponuditi kvalitetan život i domaćem čovjeku i posjetiteljima. Suradnja među mediteranskim zemljama, o kojoj je govorio Tony Zahra, obuhvaća više od 500 milijuna ljudi i predstavlja ogroman potencijal koji treba iskoristiti. Mi, Mediteranci i Dalmatinci, volimo putovati i upoznavati druge krajeve Mediterana – zato trebamo dodatno jačati te veze i suradnju u budućnosti", dodao je.

Udovičić: "Ako ne uspijemo povećati zadovoljstvo lokalnog stanovništva, nećemo biti uspješni ni u razvoju turizma"

"Zadovoljstvo mi je u ime Ministarstva turizma i sporta podržati održavanje ovog foruma, koji se jučer i danas održava upravo ovdje u Splitu – gradu koji je pravo oličenje Mediterana. Riječ je o prilici za razmjenu iskustava i znanja, ali i za razgovor o izazovima s kojima se susrećemo u vlastitim destinacijama. Ujedno, ovo je i prilika da Hrvatska predstavi ono što radi, jer smo u mnogim segmentima bili predvodnici, osobito kada govorimo o održivosti. Još u vrijeme pandemije, 2021. godine, donijeli smo novu strategiju razvoja održivog turizma i time jasno pokazali smjer kojim želimo ići. Posebno nas veseli što su taj smjer slijedile i regionalne i lokalne turističke zajednice, dajući mu snažnu podršku. Upravo je sinergija svih razina vlasti ključna za uspješan razvoj održivog turizma.

Ono što je već više puta istaknuto jest činjenica da u središtu mora ostati čovjek. Zadovoljstvo lokalnog stanovništva mora biti prioritet, jer upravo to čini bit Mediterana. Mediteran je kultura, povijesna baština i gastronomija, ali prije svega – ljudi koji sve to stvaraju i prenose gostima. U tom kontekstu treba promatrati i zakonodavni okvir na kojem smo radili prošle godine, s ciljem povećanja zadovoljstva i zaštite lokalnog stanovništva. Ako u tome ne uspijemo, nećemo biti uspješni ni u razvoju turizma", kazala je Monika Udovičić, državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta.

"Kada govorimo o povezanosti s drugim mediteranskim zemljama, jasno je da postoji velik prostor za napredak. Mediteran je veliko područje s velikim brojem stanovnika koji žele putovati u bliže destinacije, a u današnjim globalnim okolnostima to predstavlja dodatnu priliku. Istodobno se nastojimo diversificirati i prema drugim tržištima za koja smatramo da su nam važna. U tom kontekstu posebno ističem sutrašnji inauguracijski let United Airlinesa, koji po prvi put dolazi u Split. Nadamo se uspješnoj liniji, dugoročnoj suradnji i razvoju novih zračnih veza upravo prema Splitu kao destinaciji", poručila je.

Prestižna nagrada

Dodatnu težinu događaju dala je i dodjela prestižnog priznanja MTF Mediterranean Destination Leadership Award – LA PLUS BELLE, koje je ove godine pripalo Splitsko-dalmatinska županija. Nagradu je preuzeo župan Blaženko Boban, dok ju je uručio predsjednik Mediterranean Tourism Foundation Tony Zahra. Riječ je o priznanju koje se dodjeljuje destinacijama koje se ističu inovativnim pristupom, održivim razvojem i jasnom vizijom budućnosti turizma na Mediteranu.

"Velika je čast primiti nagradu Mediterranean Tourism Forum. Župan ju je jutros primio s velikim zadovoljstvom i ponosom. To nije samo priznanje, nego i obveza da nastavimo još snažnije raditi na razvoju turizma i suradnji na Mediteranu", kazao je Čogelja.

Forum u Splitu još je jednom potvrdio kako turizam ulazi u novu fazu, u kojoj više nije presudan samo broj gostiju, nego kvaliteta ponude, očuvanje prostora i dugoročna korist za lokalnu zajednicu.