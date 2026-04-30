Ni ovi automobili više neće biti "čisti": Stižu nova pravila koja će promijeniti sve

Nova europska norma Euro 7 donosi jednu od najvećih promjena u načinu na koji se procjenjuje koliko vozila zaista onečišćuju okoliš. Za razliku od dosadašnjih pravila, fokus više neće biti samo na ispušnim plinovima. Pod povećalo dolaze i kočnice, gume te trajnost baterija, što znači da će nova pravila prvi put ozbiljno zahvatiti i električne automobile.

Električni automobili više nisu izvan sustava

Električni automobili i dalje nemaju klasične ispušne plinove, no nova regulativa polazi od toga da vozilo tijekom vožnje može stvarati onečišćenje i na druge načine. Posebno se to odnosi na sitne čestice koje nastaju prilikom kočenja te na mikroplastiku i čestice nastale trošenjem guma, piše slovački AutoBild.

To je važna promjena jer se električni automobili dosad u javnosti najčešće predstavljaju kao vozila bez lokalnih emisija. Euro 7 taj pristup mijenja: više se neće gledati samo ono što izlazi iz auspuha, nego ukupni utjecaj vozila u svakodnevnoj vožnji.

Kočnice i gume postaju nova tema za proizvođače

Nova pravila uvode strože limite za čestice koje nastaju pri kočenju, uključujući posebne limite za električna vozila. To je posebno važno kod težih električnih SUV-ova, koji zbog mase, snažnog okretnog momenta i širih guma mogu stvarati veće opterećenje na podlogu i kočni sustav. Iako električni automobili koriste rekuperaciju, odnosno vraćanje dijela energije pri usporavanju, klasične kočnice i dalje ostaju nužne. Upravo zato Euro 7 prvi put izjednačava sve pogone u jednom važnom segmentu: nije bitno vozi li automobil na benzin, dizel, struju ili vodik — gume i kočnice morat će zadovoljiti nova pravila.

Što se mijenja za vozače?

Za vozače koji već imaju automobil, promjena neće značiti da će svoje vozilo morati naknadno prilagođavati. Euro 7 se odnosi na nova vozila i nove tipove vozila koji dolaze na tržište. Za proizvođače, međutim, pravila znače dodatne testove, nova tehnička rješenja i razvoj komponenti koje stvaraju manje čestica. U praksi bi to moglo utjecati i na cijenu budućih automobila, ali i na način na koji će se vozila reklamirati kao "čista" ili "ekološka".

Nakon usvajanja regulative, rokovi primjene ovise o vrsti vozila. Za nove tipove osobnih automobila i kombija predviđen je rok od 30 mjeseci, a za sve nove automobile i kombije 42 mjeseca od stupanja uredbe na snagu. Za autobuse, kamione i prikolice rokovi su duži. Drugim riječima, Euro 7 neće preko noći promijeniti prometnice, ali će postupno mijenjati automobile koji će se nuditi na europskom tržištu, piše slovački AutoBild.

Kraj jednostavne podjele na "čiste" i "prljave"

Najveća poruka Euro 7 norme jest da se automobili više neće dijeliti samo prema tome imaju li ispušnu cijev ili ne. Električni automobili i dalje će imati veliku prednost kada je riječ o izravnim emisijama CO₂ i dušikovih oksida, ali nova pravila jasno poručuju da ni oni nisu potpuno izuzeti iz ekološke računice.

Za kupce to znači više informacija, za proizvođače stroža pravila, a za tržište automobila novu fazu u kojoj će se "čistoća" vozila mjeriti puno šire nego dosad.