Stari plac spreman za emotivni oproštaj Tereze Kesovije: Split broji dane do koncerta, karte davno planule

U Splitu ovih se dana osjeća posebna, gotovo svečana atmosfera. Stari plac, prostor koji pamti brojne sportske i glazbene trenutke, ove nedjelje 3. svibnja pretvara se u veliku pozornicu za oproštajni koncert jedne od najvećih glazbenih diva ovih prostora, Tereze Kesovije.

Koncert je dio programa ovogodišnje proslave svetog Duje (Sudamje) a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice su planule u rekordnom roku, a i danas se traži slučajno koja viška.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbog iznimnog interesa, prvotno planirano mjesto održavanja, splitski HNK, pokazalo se premalim. Grad Split odlučio je stoga koncert preseliti na Stari plac, kako bi što veći broj građana i gostiju mogao biti dio ove posebne večeri.

Danas su na Starom placu započele pripreme za veliki događaj. Postavljanje pozornice i tehnička oprema polako oblikuju prostor koji će u nedjelju postati središte emocija, nostalgije i glazbenih uspomena - ipak, riječ je o večeri koja označava kraj jednog velikog poglavlja domaće glazbene scene.

Kako teku pripreme možete pogledati u galeriji našeg fotoreportera Igora Jakšića.