Jeste li sinoć pogledali u nebo iznad Splita?

Sinoć je nebo iznad Hrvatske ponudilo prizor koji se ne viđa često, a posebno dojmljiv bio je iznad Splita. Pojavio se puni Mjesec, poznat i kao plavi Mjesec, čiji su sjaj i veličina privukli poglede brojnih građana i fotografa.

Nad morem i gradskim krovovima, Mjesec je djelovao gotovo nestvarno – velik, sjajan i dominantan na noćnom nebu. Mnogi su ga zabilježili kamerama, stvarajući fotografije koje su brzo počele kružiti društvenim mrežama.

Iako naziv može sugerirati drugačije, plavi Mjesec ne mijenja boju. Riječ je o rijetkoj pojavi drugog punog Mjeseca unutar istog kalendarskog mjeseca, što se ne događa često i zato uvijek izaziva dodatnu pozornost.

Upravo ta rijetkost čini ga posebnim – ne samo za ljubitelje astronomije, već i za sve koji su sinoć zastali na trenutak i pogledali prema nebu.