Mate Vodanović vozio 24 sata za malog Marka: Makarska ga dočekala kao heroja

Makaranin Mate Vodanović uspješno je završio iznimno zahtjevan humanitarni pothvat – 24-satnu vožnju biciklom oko grada Makarske, tijekom koje je prešao čak 442 kilometra.

Vožnja je započela u četvrtak u 17 sati na Marineti, a trajala je bez prekida, bez zatvaranja prometa, što je dodatno otežalo cijeli izazov. Tijekom noći borio se i s jakom burom, koja mu je remetila planirani tempo i natjerala ga da umjesto ciljanih 500 kilometara ide na obaranje osobnog rekorda.

Unatoč teškim uvjetima i umoru, Vodanović nije bio sam. Tijekom cijele noći i dana pridruživali su mu se prijatelji i sugrađani na biciklima, a brojni građani davali su mu podršku uz cestu i iz automobila. Posebno ga je dirnula podrška djece i transparenti s porukama ohrabrenja koji su ga pratili kroz svaki krug.

Na cilju na Marineti dočekali su ga brojni Makarani, uz pljesak i navijanje, u atmosferi koju je sam opisao kao jedan od najljepših trenutaka u životu.

Osim sportskog izazova, cilj ove vožnje bio je humanitaran – prikupljanje sredstava za malog Marka. U organizaciji i logistici sudjelovali su brojni volonteri i sponzori, a cijela akcija okupila je lokalnu zajednicu.

Akcija je završena bez ijedne nezgode, a Vodanović je zahvalio svima koji su ga pratili i podržavali, istaknuvši kako se nada da će prikupljena sredstva barem malo pomoći dječaku kojem je bila namijenjena.