Je li more u Splitu dovoljno toplo za kupanje?

Prvi sunčani dani već su izmamili mnoge na plaže, ali ključno pitanje ostaje isto – ulazi li se već u more ili se još uvijek samo “gleda”? Trenutačne temperature Jadrana pokazuju da sezona kupanja polako počinje, ali još nije za svakoga.

Trenutačne temperature mora još su relativno niske i više odgovaraju onima hrabrijima, dok će većina kupača ipak pričekati toplije dane i more od barem 23 do 25 stupnjeva.

Prema podacima DHMZ-a, najviše vrijednosti danas su zabilježene na otocima. U Komiži je more dosegnulo 16,5 °C, dok je u Hvaru izmjereno oko 17 °C. Na obali su temperature tek neznatno niže – u Splitu more ima oko 16 °C.

To znači da je kupanje već sada moguće, ali uglavnom za one koji nemaju problema s hladnijim morem. Za većinu, sezona kupanja još nije u punom zamahu.

Dobra vijest je da se uz stabilno i sunčano vrijeme koje se najavljuje u idućim danima očekuje postupni porast temperature mora, pa bi uvjeti za kupanje uskoro mogli postati znatno ugodniji.