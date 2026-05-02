Ubio suprugu i oteo kćer u Sarajevu. Policija ga pronašla kako jede ćevape

Tarik Prusac (49), koji je jučer u sarajevskom naselju Dobrinja ubio suprugu Elmu Godinjak (41) i oteo njihovu maloljetnu kćer, uhićen je sinoć na području općine Stari Grad, izvijestio je MUP Kantona Sarajevo.

"U 19:15 sati policijski službenici Uprave policije MUP-a KS uhitili su muškarca T.P. (1977.) zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva. Četrdesetdevetogodišnjak je uhićen na području općine Stari Grad", priopćili su iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Uhićen u ćevabdžinici

Kako doznaje Istraga.ba, uhićen je u jednoj od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji. Prusac je, naime, parkirao automobil na Darivi, ali se potom vratio na Čaršiju kada je u blizini Darive uočio policiju. Nadzorne kamere snimile su ga u blizini Vijećnice.

Kako bi izbjegao policiju i smirio djevojčicu (5) koju je oteo, Prusac se uklopio u gužvu na Baščaršiji te došao do jedne ćevabdžinice, gdje je sjeo i naručio hranu. Zbog gužve policija je morala pažljivo isplanirati uhićenje kako ne bi ugrozila dijete, ali ni brojne turiste koji su se u tom trenutku nalazili u blizini, prenosi Index.

Tijekom akcije uhićenja nitko nije ozlijeđen.

Žrtva je sarajevska novinarka

Ubojstvo se dogodilo jučer poslijepodne u Ulici omladinskih radnih brigada na Dobrinji. Nakon što je vatrenim oružjem usmrtio 41-godišnju ženu, oteo je djevojčicu i pobjegao s mjesta zločina. Policija je locirala njegov automobil na Darivi.

Žrtva ubojstva je sarajevska novinarka Elma Godinjak (41). Kako neslužbeno doznaje Istraga, Prusac je prijetio Godinjak, od koje se razveo prije nekoliko mjeseci, nakon čega mu je izrečena sudska zabrana približavanja bivšoj supruzi. To ga nije spriječilo da počini zločin.

Odvjetnica ubijene: Bila je u postupku razvoda, Tarik ju je uhodio i imao zabranu prilaska

Odvjetnica Elmedina Bojičić, koja je zastupala Elmu u brakorazvodnoj parnici, u razgovoru za Klix.ba kaže da je Elma strahovala za svoj život.

"Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. U tom trenutku bila je na snazi mjera zabrane približavanja. Elma ga je više puta prijavljivala policiji, stalno ju je pratio, uhodio i jako se bojala. Imam dojam da je imala osjećaj da bi se nešto ovakvo moglo dogoditi", kaže Bojičić.

Na pitanje raspolaže li informacijama o tome je li Tarik Prusac bio nasilan u braku, odgovorila je:

"Nije bio nasilan. Ona jednostavno više nije željela živjeti s njim, a on to nije prihvaćao. Plašio ju je tim čudnim ponašanjem, stalno ju je pratio automobilom, osjećala se nesigurno. Kolege s posla znale su je pratiti kući."