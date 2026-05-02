Ovo voće ima samo jednu kaloriju i jako malo šećera, pomaže pri mršavljenju

Svi znamo da je voće zdravo, ali nije svako jednako dobar izbor kad želite smršavjeti. Neke vrste skrivaju više šećera i kalorija nego što mislite, dok su druge lagane, osvježavajuće i doslovno ‘rade za vas’. Upravo jedno takvo voće sve je popularnije jer ima gotovo zanemariv broj kalorija, a pritom pomaže tijelu da se riješi viška tekućine, smiruje upalne procese i ne opterećuje razinu šećera u krvi. Zbog toga je postalo omiljen izbor svima koji žele skinuti kilograme bez osjećaja odricanja.

Radi se o malinama, koje su mnogima drage zbog odličnog okusa, a zdravstveni benefiti su daleko od zanemarivih, piše Story.

Odličan su izbor za one koji žele smršavjeti budući da 100 grama malina sadrži samo 53 kalorije, odnosno jedna malina ima samo jednu kaloriju.

Iznimno su bogate vlaknima koja su nužna za zdravu probavu. Pojedete li samo šalicu malina dobit ćete 8 grama vlakana što je čak 32 posto dnevne potrebe vašeg tijela. Vlakna će pomoći pri izbacivanju toksina iz tijela, a važna su za održavanje zdravlja crijeva i smirivanje upala.

Osim toga, maline su bogate vitaminom C, a sadrže i puno mangana, vitamina K, željeza, fosfora, magnezija, kalija, bakra, kalcija, cinka te vitamina E, A i B6. Vitamnin C je moćan antioksidans, a u 100 grama malina ćete dobiti čak 44 posto preporučene dnevne količine ovog vitamina.

Maline su jedna od vrsta voća koji sadrže najmanje šećera. Jedna šalica svježih malina ima samo 5 grama šećera zbog čega su odličan izbor i za dijabetičare. Za usporedbu, jabuka srednje veličine ima dvadesetak grama šećera.

Da su brojna pozitivna svojstva maline dobro poznavali i naši preci svjedoči i činjenica da se u narodnoj medicini malina koristi kao pomoć pri brojnim tegobama. Koristila se kao diuretik, protiv proljeva, menstrualnih problema, kožnih infekcija, infekcija bubrega i mokraćnih kanala, gojaznosti...