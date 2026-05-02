Iran odgovorio nakon što je Donald Trump odbio mirovnu ponudu

"Obnovljeni sukob sa Sjedinjenim Državama je moguć", izjavio je visoki iranski vojni dužnosnik nakon što je Donald Trump odbacio najnoviji mirovni prijedlog Teherana. Ove izjave, koje dolaze u vrijeme pojačanih napetosti, prenijele su iranske novinske agencije.

"Dokazi su pokazali da se Sjedinjene Države ne drže nikakvih obećanja ili sporazuma", rekao je brigadni general Mohammad Jafar Asadi, glasnogovornik iranskog vojnog stožera. "Za neprijatelja smo pripremili mjere iznenađenja koje ne mogu ni zamisliti", dodao je Asadi u izjavama koje su prenijeli iranski mediji.

U međuvremenu, iranski službeni mediji ponavljaju i beskompromisan stav o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Poluslužbena novinska agencija Tasnim danas je izvijestila kako će mornarica iranske Revolucionarne garde (IRGC) osigurati da ključni plovni put ostane pod iranskom kontrolom.

"Hormuz je izvor sigurnosti i prosperiteta za regiju"

"Svojom dominacijom i kontrolom nad gotovo 2000 kilometara iranske obale u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, mornarica Revolucionarne garde učinit će ovo vodeno područje izvorom opstanka i moći za dragi iranski narod te izvorom sigurnosti i prosperiteta za regiju", navodi se u izvješću Tasnima.

Ove poruke iz Teherana dolaze kao odgovor na uporne zahtjeve američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je od proglašenja primirja početkom prošlog mjeseca više puta tražio da se u Hormuškom tjesnacu ponovno uspostavi sloboda plovidbe. Međutim, iranski dužnosnici ustraju u tome da će tjesnac ostati pod njihovim nadzorom.

Podsjetimo, Trump je jučer rekao kako "nije zadovoljan" najnovijim prijedlogom Irana, ne precizirajući kojim se točno elementima protivi. "Traže stvari na koje ne mogu pristati", rekao je novinarima u Bijeloj kući, piše Index.