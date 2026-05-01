Ovo morate vidjeti. Chanel predstavio "cipele bez potplata" i pokrenuo raspravu: Modni hir ili novi ljetni trend?

Chanelova resort kolekcija za 2027. godinu, predstavljena u Biarritzu, donijela je niz upečatljivih modnih detalja, no jedan je komad posebno zaokupio pažnju modne javnosti – neobične cipele koje to zapravo gotovo i nisu.

Riječ je o modelu koji izgleda kao da je peta pričvršćena za stopalo, ali bez klasičnog potplata. Modeli su pistom hodali gotovo bosi, uz tek nekoliko remenčića i petu, što je odmah izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama i među modnim urednicima. Vogue piše da su upravo te "polubose" cipele postale jedan od najkomentiranijih elemenata revije.

Matthieu Blazy ponovno otvara modni razgovor

Dizajner Matthieu Blazy, koji je nedavno predstavio svoju prvu kolekciju za Chanel, očito nastavlja graditi estetiku koja ne igra samo na sigurnu kartu elegancije, nego i na iznenađenje. U resort kolekciji za 2027. godinu, uz morske motive, šljokice nalik ribljim ljuskama i plivačke kape s logom kuće, upravo su cipele bez potplata postale modni trenutak koji se najviše pamti.

Iako je teško zamisliti da bi takav model mogao zaživjeti u svakodnevnoj gradskoj garderobi, njegova je svrha očito drukčija. Ovo nije cipela zamišljena za užurbani hod po asfaltu, nego modna izjava – komad koji izaziva reakciju, otvara raspravu i podsjeća da visoka moda često živi upravo od pomicanja granica.

Modni urednici podijeljeni: Od oduševljenja do opreza

Reakcije Vogueovih urednika bile su podijeljene, ali gotovo svi su se složili u jednom – Chanel je predstavio komad koji se ne može ignorirati. Neki su u ovim cipelama prepoznali duhovit, razigran i pomalo teatralan pristup ljetnoj obući, dok su drugi istaknuli da je riječ o modelu koji zahtijeva hrabrost, specifičnu priliku i, kako su se našalili, savršenu pedikuru.

U raspravi se otvorilo i pitanje gdje bi se ovakve cipele uopće mogle nositi. Kao mogući scenariji spominju se vrtne zabave, večere, događanja uz bazen ili plažu – mjesta na kojima je modni efekt važniji od praktičnosti. Za gradski asfalt, javni prijevoz i svakodnevne obaveze, čini se, ovaj Chanelov model ipak nije stvoren. Chanelov eksperiment dolazi u trenutku kada se modna industrija sve više poigrava minimalističkom i gotovo nevidljivom obućom. Tanki remenčići, luksuzne japanke, balerinke, modeli koji otkrivaju prste i sve prisutniji "barefoot" dojam već neko vrijeme zauzimaju prostor na pistama i u street style kombinacijama.

U tom kontekstu, Chanelova cipela bez potplata može se promatrati kao ekstreman nastavak tog trenda. Ako su ljetne sandale posljednjih sezona postajale sve tanje i diskretnije, Blazy je otišao korak dalje – gotovo do potpunog nestanka cipele.

Tko će ih prvi odjenuti?

Vogueovi urednici nagađali su i koja bi poznata osoba mogla prva prošetati ovakav model. Među imenima koja su se spominjala nalaze se Tilda Swinton, Dua Lipa, Doechii, Chloë Sevigny, Kristen Stewart i Emma Chamberlain – osobe čiji stil često uključuje odvažnije modne odluke. Hoće li Chanelove "cipele bez potplata" zaista završiti na crvenom tepihu ili ostati samo efektan trenutak s piste, tek će se vidjeti. No jedno je sigurno: modna kuća uspjela je postići ono što svaka velika revija želi – stvoriti komad o kojem se govori i nakon što se svjetla piste ugase.