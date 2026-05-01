FOTO/VIDEO U Split sletio prvi Unitedov let iz New Yorka, imamo sjajne snimke dočeka

U Zračnu luku Sveti Jeronim u Splitu danas je sletio prvi zrakoplov američke kompanije United Airlines na novoj izravnoj liniji Newark/New York – Split.

Boeing 767-300ER sletio je u 07:05 sati, a putnike je dočekala svečana atmosfera. Na aerodromu su bili župan Blaženko Boban i gradonačelnik Tomislav Šuta, uz organiziran doček kojim je obilježen početak nove linije.

Riječ je o značajnom trenutku za splitsku zračnu povezanost. Izravna veza s istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država predstavlja važan iskorak za Zračnu luku Sveti Jeronim, ali i za cijelu srednju Dalmaciju.

Dolazak United Airlinesa u Split trebao bi dodatno ojačati turističke dolaske iz SAD-a, otvoriti prostor za jaču gospodarsku suradnju te dodatno pozicionirati Split na međunarodnoj aviokarti.

Nova linija povezivat će Newark/New York i Split tijekom sezone, od proljeća do početka rujna 2026. godine, a karte su već dostupne na službenim stranicama United Airlinesa.

