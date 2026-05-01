Uhićen je Vedran Pavlek.

Na zahtjev USKOK-,a, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je uhićen u Kazahstanu.

"Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, g. Pavlek bude izručen RH u najkraćem roku. Sva tijela koordinirano surađuju s kazahstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima", rekao je ministar Damir Habijan, prenosi 24sata.

