Žuta liga stiže na Rivu: KK Split pretvara srce grada u košarkaški teren

KK Split nastavlja približavati košarku građanima i najmlađima kroz niz aktivnosti koje se šire diljem grada.

Nakon što su treninzi i druženja održavani na Gripama i Žnjanu, popularna Žuta liga dolazi i na jedno od najprepoznatljivijih mjesta u gradu – Riva.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U petak, u vremenu od 10 do 13 sati, središnji dio Rive pretvorit će se u pravo malo košarkaško središte. Građani će imati priliku vidjeti mlade nade kluba na djelu, ali i osjetiti duh zajedništva koji KK Split već godinama njeguje.

Ovaj događaj dio je šire inicijative kojom klub želi dodatno popularizirati sport među djecom i mladima, potičući ih na aktivan način života i razvijanje sportskih vrijednosti.

Pridružite im se na splitskoj Rivi i probajte i vi zakucati.