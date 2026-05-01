Split ponovno postao najslađa destinacija: SlatCroFest donosi bogatiji program i nova iznenađenja

Split će i ove godine, zahvaljujući drugom izdanju festivala SlatCroFest by Slatkopedija, ponovno zasjati kao prava meka za ljubitelje slastica. Nakon vrlo uspješnog premijernog izdanja, koje je oduševilo i sudionike i posjetitelje, organizatori najavljuju još bogatiji program, veći broj izlagača i nove kreativne slatke proizvode domaćih majstora. U međuvremenu je festival stekao i međunarodno priznanje gostovanjem na prestižnom Tiramisu World Cupu u talijanskom Trevisu.

Kate i Mirjana Bošković, ključne kroničarke hrvatske slatke baštine, odlučile su dati pozornici upravo toj našoj bogatoj tradiciji - i tako je nastao SlatCroFest koji se danas održava u tri dana na pet lokacija u Splitu.

Ovogodišnje izdanje donosi rast u gotovo svim segmentima, od ponude do sadržaja, iako će trajati dan kraće nego lani. Umjesto četiri dana, festival će se održavati tri dana u središnjoj dvorani Dioklecijanovi podrumi, gdje će posjetitelji moći uživati u raznim slatkim delicijama.

Zbog konzervatorsko-restauratorskih radova prostor je ograničen, pa će se predstaviti 15 izlagača – nešto više nego prošle godine. Organizatorice ističu kako se dio sudionika vraća i ove godine, što potvrđuje uspješnost koncepta.

Festival je govorom otvorila organizatorica festivala Kate Bošković.

"Velika je čast i sreća da je naša skromna ideja doživjela drugo izdanje i narasla kako brojem izlagača, tako i brojem lokacija i prijatelja, kao i pokrovitelja. Imamo podršku našeg Grada, Županije i Turističkih zajednica. Uz sve izlagače, koji nam pokazuju najveću pohvalu i svojim povratkom, čast nam je što imamo dva partnera - Piece of cake i kavanu Central. Velika je pomoć i naše obitelji koje svake godine trpe sve više naših ideja, i pomažu nam, kao i prijateljima i medijima koji dijele vijest o našem festivalu. Nadamo se da će svi otkriti više o našoj bogatoj baštini slatkog. Svi znamo da dmo tu zahvaljujući našim precima. Naš djed Tomislav Marasović otkrio je i za javnost otvorio veliki dio Dioklecijanovih podruma u kojima smo sada, a naša teta Katja Marasović - koja nas je napustila prije dva mjeseca - nastavila je njegov rad i njoj posvećujemo ovo drugo izdanje festivala", emotivno je kazala Kate Bošković.

Uz besplatan ulaz na prodajni sajam, posjetitelje očekuje i posebna izložba „Slatko o’ Meštrovića“, realizirana u suradnji s Muzejom Ivana Meštrovića. Izložba otkriva kakve su se slastice posluživale u obitelji slavnog kipara Ivana Meštrovića, a gastronomski doživljaj upotpunit će restoran koji će tijekom festivala nuditi kolač inspiriran obiteljskim receptima. Otvorenje izložbe i festivala zakazano je za 1. svibnja ujutro.

Prvi dan zaključit će eno-gastro kviz pod vodstvom Domagoja Jakopovića Ribafisha, koji će okupiti ekipe željne dobre zabave i testiranja znanja o hrani i piću.

"Čast nam je da smo danas ovdje na SlatCroFestu. Kad su mi javili da na Praznik rada imam protokol, nije mi bio problem čim sam vidjela što je. Prikupili ste i organizirali izlagače iz cijele Hrvatske kako biste nam pokazali kakvu bogatu slatku tradiciju imamo, ali da i u budućnosti možemo napraviti još i više. Zahvaljujem organizatorima na ideji i organizaciji, izlagačima želim da sve prođe uspješno, i nadam se da će ovo postati tradicija", kazala je Ana Glaurdić Mekinić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet.

Službeno je festival otvorio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

"Ovome sam se rado odazvao. Kroz našu gastro kulturu itekako možemo pokazati kvalitetnu ponudu. Čestitam organizatoricama na trudu i radu, i nadam se da je ovo poticaj za dalje. Drago mi je da se ovo spojilo i s Muzejom Ivana Meštrovića, što pokazuje poseban identitet našeg grada koji moramo njegovati. Uživajte u ovim danima Sudamje, od gasto ponude do koncerata i sadržaja za mlade, kao i uz ostale prigodne sadržaje. Večeras je na Pjaci i koncert klape Intrade, pa se pridružite i uživajte", kazao je gradonačelnik.

Subota donosi i poslovni dio programa kroz konferenciju u Stara gradska vijećnica Split, s nizom zanimljivih predavanja. Posebnu pažnju moglo bi privući izlaganje certificirane kušačice čokolade Sanje Vladović, koja će posjetiteljima približiti profesionalne tehnike degustacije. Istoga dana organiziraju se i radionice za građane na Prokurative, uključujući i sadržaje za djecu, dok će stručnjaci imati priliku sudjelovati u dodatnim edukacijama.

Završni dan festivala, u nedjelju, donosi još radionica i nastavak sajamskog dijela, a poseban naglasak stavljen je na „Feštu o’ splitske torte“, program posvećen jednoj od najpoznatijih lokalnih slastica, koji se održava u suradnji s Gradom Splitom.