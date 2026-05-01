Predsjednik čestitao Praznik rada: "Mnogi nemaju razloga za slavlje, inflaciju treba zaustaviti"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović uputio je čestitku povodom Međunarodnog praznika rada, uz poruku da velik dio hrvatskih radnika danas nema mnogo razloga za slavlje zbog rasta troškova života.

“Svima u Hrvatskoj čestitam Međunarodni praznik rada. Jasno mi je, međutim, kako mnoge hrvatske radnice i radnici danas nemaju puno razloga za slavlje”, poručio je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U objavi je posebno istaknuo problem inflacije, koju je nazvao ozbiljnim, pa i egzistencijalnim izazovom za građane. “Šokantnu inflaciju kakvu godinama ne pamtimo ne može se ignorirati, niti opravdavati samo globalnim uzrocima koji su svakako pridonijeli rastu cijena, ali nisu jedini uzrok”, naglasio je.

Pozvao je na sustavnu analizu i socijalni dijalog između Vlade, poslodavaca i sindikata. “Inflaciju treba zaustaviti jer već sada ugrožava životni standard većine ljudi, a moglo bi biti i gore jer se ne vidi kraj globalne sigurnosne i energetske krize”, upozorio je, dodajući da se rješenje mora pronaći i kroz priznanje dosadašnjih pogrešaka.

Predsjednik se osvrnuo i na druge izazove s kojima se suočavaju radnici, poput dolaska stranih radnika, nepriuštivog stanovanja i nesigurnosti radnih mjesta uslijed razvoja novih tehnologija. Smatra kako je za rješavanje tih problema potrebna nova državna politika i aktivnija uloga Vlade.

“A kada su prava i standard radnika u pitanju, uvjeren sam kako hrvatske ljude ništa toliko ne iritira kao korupcija i nepoštenje”, poručio je, ističući kako je posebno teško nositi se s rastom troškova života kada se javni novac koristi nezakonito bez ozbiljnih sankcija.

Zaključno je upozorio kako prigodne čestitke bez rješavanja ključnih problema radnika mogu djelovati kao uvreda. “Tek prigodne govore o pravima radnika povodom Međunarodnog praznika rada, a prešućivanje njihovih suštinskih problema smatram više uvredom nego iskrenom čestitkom”, naveo je.

Istaknuo je kako sve to govori s ciljem da se pošten rad u Hrvatskoj počne više cijeniti i vrednovati, jer će se samo tako, poručuje, u budućnosti bolje živjeti.