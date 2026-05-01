Siniša Hajdaš Dončić na proslavi Praznika rada u Trogiru. "Nećemo dopustiti Plenkoviću da po svom modelu zavlada svim institucijama"

Povodom proslave Praznika rada zastupnik Hrvatskog sabora i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić boravi danas u Trogiru kako bi se pridružio gradonačelniku Trogira, Anti Biliću u proslavi ovog praznika. Ovom prigodom osvrnuo se na prava radnika u Hrvatskoj te istaknuo kako Praznik rada nije praznik prošlosti i sjećanja, već jedan svjetionik koji bi u Hrvatskoj trebao svijetliti za poboljšanje radnih uvjeta.

-Ono za što se SDP zalaže je skraćivanje radnog tjedna te uključivanje sindikata u puno upravljanje poduzeća u Hrvatskoj. Za SDP nije radnik samo onaj u tvornici, on je i ribar i mali poduzetnik, on je osoba koja naporno radi i zarađuje te se bori svaki dan. Stoga SDP nudi novi ekonomski ugovor Hrvatskoj koji se bazira na jačanju profitabilnosti. SDP se zalaže da čovjek ne može bit roba te da nije sve kapital i da sve nije na prodaju, kazao je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osvrnuo si na današnja prava radnika u hrvatskim tvrtkama.

-Kad pričamo o pravima radnika stanje je šaroliko. U malom dijelu tvrtki poštuju se prava radnika, radno vrijeme te se isti ne uznemiravaju nakon radnog vremena. Ne možemo gledati sve kroz povećanje plača, nego trebamo imati i zadovoljstvo u tom novcu te se i zbog toga zalažemo za skraćivanje radnog tjedna. Želimo uvesti primarnu raspodjelu jer nikad nije bila veća razlika između osobnog dohotka i kapitala. Potrebni su nam i poticaji, skraćivanje radnog vremena te više plaće i tako dobivamo veći porez na dohodak, pojasnio je.

Osvrnuo se i na izbor Ustavnih sudaca.

-Sigurno nećemo dopustiti Andreju Plenkoviću da po svom modelu zavlada u svim institucijama u RH. M smo, kao oporba istaknuli kako ne valja model izbora ustavnih sudaca. Naš premijer se ne može dogovoriti s predsjednikom Milanovićem o ambasadorima, ne može se dogovorit o šefu SOA-e, i o puno više stvari, a uvijek je netko drugi krivac. Par puta sam ga pozivao na dijalog, s činjenicama i argumentima, gdje jedan čovjek u Hrvatskoj ne smije odlučivati o vanjskoj politici. Ne može Hrvatska biti taoc jedne osobe koja gura svoje osobne ambicije. Tražio sam i razgovor o simbolima koji opterećuju hrvatsku prošlost pa je i taj razgovor odbio. Nudimo rješenja, ponudili smo i saborsku raspravu ali na mjestima gdje se Andrej Plenković ne osjeća dominantan i ne može nametnuti svoje rješenje, tu razgovor ne postoji, zaključuje.

Komentirao je i uhićenje bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza, Vedrana Pavleka u Kazahstanu.

-To je stanje i slika HDZ-ovih sportskih saveza. Pretežno su svi savezi pod kapom HDZ-a. Izvučeni su novci iz zdravstvenog sustava, znamo kako je završio Beroš. Sportski savezi, ribolovna društva, te razna sportska društva moraju biti građanska inicijativa nevezano za političke stranke. Cijelo društvo i sve udruge su nam okupirane HDZ-om što nije dobro za sliku Hrvatske u svijetu niti za naše građane, istaknuo je.

Na samom kraju poželio je sreću novom ustroju splitskog SDP-a. i čestitao Praznik rada svim čitateljima.

-Ljudi u splitskom SDP-u su nakon razgovora izabrali najbolje te im želim uspjeh jer je splitski SDP važan za pobjedu nad HDZ-om. Predsjedniku, dr. Glumcu želim puno uspjeha na čelu stranke, kazao je.