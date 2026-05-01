MARJAN PUN K'O ŠIPAK Sunčani Praznik rada Splićani su proveli na Marjanu, evo koga smo sve uhvatili

Tradicionalna proslava Međunarodnog praznika rada na Marjanu ponovno je okupila brojne Splićane i posjetitelje željne druženja, dobre spize i opuštene atmosfere u prirodi.

Više od 2.500 porcija graha s kobasicama i pancetom podijeljeno je u nešto više od sat i pol, a u dijeljenju su sudjelovali gradonačelnik Tomislav Šuta i zamjenica Matea Dorčić, uz pomoć djelatnika Studentskog centra Split.

Besplatan autobusni prijevoz do vrha Marjana osigurala je tvrtka Promet Split, čime je omogućen lak pristup svima koji su željeli dan provesti na svježem zraku.

Zabavni program počeo je već u 11 sati predstavom za djecu, a u 12 sati na pozornicu su izašli Peco i Silvija koji su zabavljali pjesmom sve prisutne.

Uhvatili smo tko je sve odlučio praznik provesti upravo na Marjanu.

"Ovo je tradicija, svake godine s obitelji dolazimo na fažol i provesti dan na Marjanu, stvarno je predivno", kazala nam je jedna obitelj koju smo susreli danas.

"Atmosfera je odlična, evo uzeli smo porciju fažola i sad se nadamo malo do botaničkog vrta prošetati dok je lijepo vrijeme", kaže nam Ana.

Neki sjede u livadi okupani prvomajskim suncem, uživaju u izvrsnom fažolu i zabavnom programu.

A kakav je fažol?

"Odličan je fažol, ma za prste polizat!", kaže nam Ante.

Koga smo još uhvatili na Marjanu, pogledajte u galeriji.