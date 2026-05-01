Neka slatki život počne: U Dioklecijanovim podrumima otvoren SlatCroFest by Slatkopedija

U Dioklecijanovim podrumima u petak, 1. svibnja otvoren je drugi SlatCroFest by Slatkopedija, sve veći festival hrvatskih slastica i slatkih proizvoda, koji će sljedeća tri dana, do 3. svibnja, pretvoriti Split u hrvatsku slatku prijestolnicu.

Kako je na otvaranju rekla organizatorica festivala Kate Bošković, ova manifestacija je počela kao skromna ideja, a sada je doživjela drugo izdanje s još većim brojem izlagača i partnera, prepoznata i na lokalnoj i na nacionalnoj razini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Nadamo se da će ovdje svi otkriti bogatstvo hrvatske slatke baštine, koja je iznimno bogata", rekla je, te posvetila drugo izdanje festivala svojoj teti, nedavno preminuloj uglednoj arhitektici Katji Marasović, koja je sa svojim ocem Jerkom, djedom Kate Bošković, među najvažnijim istraživačima Dioklecijanove palače u čijim podrumima se SlatCroFest održava.

Glavni organizator SlatCroFest by Slatkopedija - uz suorganizatore Muzej grada Splita i Muzeje Ivana Meštrovića - portal je Slatkopedija, a tijekom tri dana, u Dioklecijanovim podrumima održava se prodajni sajam na kojem se predstavlja 15 izlagača iz svih krajeva Hrvatske, uz besplatan ulaz. U istom prostoru postavljena je i izložba "Slatko o' Meštrovića", u suradnji s Muzejima Ivana Meštrovića, na kojoj možemo doznati čime se sladila obitelj najvećeg hrvatskog kipara. Jednu od omiljenih slastica u obitelji velikog kipara, koh od limuna, za trajanja festivala moći će probati gosti splitske konobe Dujkin dvor.

Viša kustosica Galerije Meštrović i autorica izložbe Iris Marinović kazala je na otvorenju da je Ivan Meštrović ostavio ogromni trag kao univerzalni čovjek, slikar, kipar, arhitekt..., o kojem najviše svjedoče njegovi radovi. Pritom, iza njega stajala je važna žena, supruga Olga, posvećena obitelji i domaćinstvu u kojem su Meštrovići primali prijatelje i goste.

"Na izložbi možemo vidjeti njezine recepte i jelovnike, koji su uvijek završavali nekom slasticom, pa se i time uklapamo u ovakav festival", rekla je.

Publici na otvaranju, kojem su nazočili i predstavnici Turističke zajednica grada Splita, obratila se i Nora Kulić, savjetnica u Upravi za arhive, knjižnice i muzeje i izaslanica ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek čiji je resor jedan od pokrovitelja festivala. Ona je istaknula kako ovaj festival na poseban način okuplja i slastičarsku tradiciju, i umjetnost i kulturu na jednom mjestu, svjedočeći da se i gastronomija može povezati s kulturnim i društvenim životom.

Izaslanica splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, pročelnica županijskog Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Ana Glaurdić Mekinić, pak, kazala je da festival daje dodatnu vrijednost i prostoru u kojem se odvija, pokazujući koliko bogatu slastičarsku tradiciju i kreativnost imamo, što uvijek treba poticati, uz nadu da će i festival postati tradicionalan.

Na otvorenju je s programom splitskih šansona nastupio splitski jazz glazbenik Joško Bavčević, a na koncu je SlatCroFest by Slatkopedija otvorio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

"Festival, posebno s izložbom o Ivanu Meštroviću povezuje razne segmente naše kulture i tradicije, i sretan sam što je i on dio vrlo bogatog programa Sudamje, blagdana splitskog zaštitnika svetog Dujma", rekao je prvi čovjek Grada Splita proglašavajući festival otvorenim, te pozvavši sve posjetitelje da se priključe i proslavi Praznika rada i višednevnoj Sudamji.

SlatCroFest by Slatkopedija već je prošle godine polučio veliki uspjeh među posjetiteljima, a samo pet mjeseci nakon prvog izdanja dobio je i vrijedno međunarodno priznanje, poziv na gostovanje na završnici Tiramisù World Cupa u talijanskom Trevisu. Iza projekta stoji portal sestara Kate Bošković i Mirjane Bošković Smrekar Slatkopedija, jedini hrvatski portal specijaliziran za slastice i slastičarstvo. Prateći scenu, shvatile su koliko je bogata hrvatska slastičarska baština i ponuda, pa je logična odluka bila organizacija festivala koji će to nasljeđe izvući iz sjene velikih globalnih brendova i prevladavajućih trendova.

U tri festivalska dana na pet lokacija - Podrumima, Staroj gradskoj vijećnici, kavani Central, Prokurativama i Turističko-ugostiteljskoj školi - festival će uključivati čak sedam programskih cjelina, brojke su to kojima je nadmašeno prvo izdanje festivala. Na spomenutom prodajnom sajmu predstavljaju se Slatkopedija, Nadalina čokolade, Pine Pottery, Uručak keramika i La.pjat iz Splita, korčulanska Škatula, pa Taman chocolates, Steam Coffee, Bite Art, Morning Lab i Brachatella iz Zagreba, Yaya Chocolates iz Šenkovca i Ošo iz Buzeta (Zagreb), Mmm med (Đakovo) te Destilerija Perković iz Bregane.

Prvi dan zaključen je eno-gastro kvizom Domagoja Jakopovića Ribafisha, a u subotu se u Staroj gradskoj vijećnici održava poslovna konferencija pod sponzorstvom Kul IN-a s nizom zanimljivih predavača koji će profesionalce iz "slatke" branše, upoznati s temama u rasponu od gastro novinarstva, preko očuvanja tradicije do poduke kako kušati čokoladu kao profesionalac.

Uvijek popularan dio SlatCroFesta by Slatkopedija svakako su radionice za građane (odrasle i djecu) i profesionalce koje se održavaju na Prokurativama, odnosno u Ugostiteljsko-turističkoj školi. Tako će pod vodstvom Eni Đorđević i pod "patronatom" Dolcele Splićani i njihovi gosti učiti sve o modernoj verziji knedle, a Jozefina Birindžić pokazat će kako se rade savršene kroštule. Najmlađi ljubitelji slastica pod vodstvom Veronike Gromski i brenda Sve i svašta učit će oslikavati medenjake, a Viktorija Čolić uz sponzorstvo Sve i svašta pokazat će im kako ukrašavati hvarske paprenjake na tradicionalni i suvremeni način.

Radionice za profesionalce uključivat će izlaganje Martine Marton Fazlić o modernoj interpretaciji tradicionalnih slastica kontinentalne Hrvatske. Uz vodstvo Biljane Miline, pak, naučit će pripremati tradicionalne korčulanske keksiće. Posljednjeg dana SlatCroFest by Slatkopedija u suradnji s Gradom Splitom donosi poseban poklon građanima: na Prokurativama se u 11 sati održava Feštu o' splitske torte.

Suorganizatori drugog SlatCroFesta su Slatkopedija, Muzej grada Splita i Muzeji Ivana Meštrovića, uz partnerstvo kavane Central i Life is a piece of cake. Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, uz podršku Ministarstva kulture i medija, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Turističke zajednice Grada Splita te uz sponzorstvo Dolcele, Kul IN-a, trgovine Sve i svašta i OPG-a Matulić. Tu su i prijatelji festivala Yaya chocolates, Ošo, Škatula, Morning lab, Biljarica, Vila rafijola, Pčelarstvo Bošković, Pago, Nutko namaz, Agristar, Destilerija Perković, PlanBee, Sana delikatese i Famozna pralina.