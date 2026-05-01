Predsjednik Vijeća GK Gripe darivao sugrađane karanfilima povodom Praznika rada

Povodom 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, Karlo Pilko, predsjednik Vijeća Gradskog kotara Gripe darivao je sugrađanke i sugrađane karanfilima. Kako su objavili iz Gradskog kotara Gripe, riječ je o malom znaku pažnje i simboličnoj gesti kojom su željeli pokazati da misle na sve one koji svakodnevno rade, a posebno na one koji su na svojim radnim mjestima i tijekom današnjeg blagdana.

Čestitka svim sugrađanima

Iz GK Gripe poručili su kako je 1. svibnja prilika da se zahvali radnicama i radnicima na njihovu svakodnevnom trudu i doprinosu zajednici. "Drage radnice i radnici, sugrađanke i sugrađani, sretan vam 1. svibnja, Praznik rada", poručili su iz Gradskog kotara Gripe.

