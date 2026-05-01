Bivši čuvar otkrio uvjete kazahstanskog zatvora koji će dočekati Pavleka

Vedran Pavlek uskoro bi trebao izaći pred sud u Kazahstanu, gdje će se odlučivati o određivanju privremenog istražnog zatvora. Nakon te odluke očekuje se njegovo premještanje u središnji istražni zatvor u Almatiju, koji ujedno služi i kao glavno mjesto za ekstradicijski pritvor u tom dijelu zemlje.

Riječ je o najstarijem zatvoru u Kazahstanu, izgrađenom 1930-ih godina u razdoblju Sovjetskog Saveza. Izvorno je bio namijenjen pritvaranju i ispitivanju političkih protivnika. Objekt karakteriziraju debeli zidovi i male, uske ćelije, a vlasti već dulje razmatraju njegovu obnovu ili rušenje.

Strani državljani, prema propisima, smještaju se odvojeno od ostalih zatvorenika, najčešće u dvokrevetne ili četverokrevetne ćelije, bez posebnih pogodnosti. Kako je prošle godine za portal Orda.kz izjavio bivši zatvorski čuvar, takav smještaj propisan je zakonom, ali ne podrazumijeva višu razinu komfora. "Stranci se drže na istoj osnovi kao i ostali zatvorenici", naveo je.

Ćelije u kojima borave osobe koje čekaju izručenje opremljene su metalnim krevetima na kat pričvršćenima za pod, malim stolom i stolicom. U kutu se nalazi sanitarni prostor s čučavcem i umivaonikom, odvojen niskom pregradom koja ne doseže strop, što omogućuje nadzor kroz vrata. Pri vrhu ćelije nalazi se mali prozor s rešetkama koji propušta svjetlo, ali ne omogućuje pogled prema van, prenosi tportal.

Iako pravila predviđaju svakodnevnu šetnju u trajanju od jednog sata, u praksi se, zbog prenapučenosti i nedostatka osoblja, zatvorenici često izvode tek jednom tjedno. Zatvor je 2022. godine bio u središtu afere nakon što je otkriveno da su pojedinim imućnim strancima bile omogućene "privatne" ćelije i povlašteni uvjeti. Nakon izbijanja skandala, odgovorni su privedeni, a praksa ukinuta.

Zatvorenici imaju propisane obroke i osnovne higijenske potrepštine, ali mogu dobivati i dodatnu hranu putem dostave ili od obitelji, ako je imaju u gradu. Prema riječima bivšeg čuvara, dio zatvorenika naručuje gotova jela kako bi izbjegli opterećivanje obitelji. Ipak, određene vrste hrane zabranjene su za dostavu zbog sigurnosnih provjera.

Uvjeti boravka dodatno se pogoršavaju tijekom ljetnih mjeseci. Zbog zagrijavanja zidova prostorije postaju zagušljive, a klimatizacija ne postoji. Problemi su zabilježeni i sa štakorima, iako uprava povremeno provodi deratizaciju. Medicinska skrb organizirana je kroz javni zdravstveni sustav, a zatvorenici se, uz policijsku pratnju, liječe u bolnicama.