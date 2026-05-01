Gradonačelnik Ploča: "Nije ideja preživljavati, nego od poštenog rada normalno živjeti"

Gradonačelnik Grada Ploča Ivan Marević osvrnuo se na obilježavanje Praznika rada u Pločama, ali i na svakodnevicu s kojom se, kako ističe, brojni građani suočavaju unatoč pozitivnim statistikama o rastu plaća.

"Danas je bilo lijepo u Pločama. Ljudi, djeca, druženje, prvomajski fažol, baš kako treba", objavio je Marević.

No, nakon prvomajskog druženja, upozorio je na probleme koji su, kaže, dio svakodnevice mnogih građana.

"Onda svakodnevica. Na papiru plaće rastu, statistike izgledaju dobro, ali to se ne vidi u životu", poručio je. Posebno se osvrnuo na položaj umirovljenika, naglasivši kako je neprihvatljivo da ljudi koji su radni vijek pošteno odradili danas moraju ponovno raditi kako bi preživjeli. "Priči o brojkama prkosi činjenica da umirovljenici koji su svoju mirovinu pošteno zaradili danas moraju raditi. Samo da bi preživjeli. U kojem je svemiru to normalno?", upitao je Marević. Dodao je kako se s teškoćama ne suočavaju samo umirovljenici, nego i zaposleni ljudi koji iz mjeseca u mjesec moraju birati između osnovnih potreba.

"Ljudi koji rade računaju hoće li ovaj mjesec kupiti nove tene djetetu ili to ostaviti za sljedeći. Odgodi se servis auta, preskoči se nešto u kući, rastegne se koliko ide", napisao je. Marević je poručio da rad ne bi trebao značiti puko preživljavanje, nego mogućnost dostojanstvenog života.

"Nije ideja preživljavati ili živjeti da bi radio, nego raditi pošteno da bi od toga normalno živio", istaknuo je.

Unatoč teškoj svakodnevici, gradonačelnik Ploča zaključio je optimistično, poručivši kako među ljudima i dalje postoje snaga, inat i volja za nastavak. "Unatoč svemu, vidi se da među ljudima još ima inata i energije da se ide dalje", zaključio je Marević.