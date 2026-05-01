Velika policijska akcija u Sarajevu: Osumnjičeni za ubojstvo žene na Dobrinji navodno lociran na Darivi

Veliki broj pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo nalazi se na području Darive, popularnog sarajevskog šetališta, gdje se, prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Klix, traga za muškarcem osumnjičenim za ubojstvo žene u naselju Dobrinja.

Kako se neslužbeno doznaje, automobil kojim je osumnjičeni pobjegao nakon zločina navodno je uočen upravo na području Darive. Policijske snage intenzivno pretražuju teren, a cijelo područje je pod pojačanim nadzorom.

Prema prvim informacijama, nakon ubojstva žene na Dobrinji muškarac je pobjegao s djetetom. Zasad nema službene potvrde o njegovu uhićenju, kao ni dodatnih informacija o stanju djeteta.

Istodobno, pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo i dalje se nalaze i na Dobrinji, gdje je u tijeku očevid. Zločin se dogodio u Ulici Omladinskih radnih brigada, a policiji je slučaj prijavljen oko 16:15 sati.