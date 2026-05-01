Varaždin dolazi na Poljud. Šafarić: "Hajduk nije u najboljem nizu"

Hajduk i Varaždin sastaju se u nedjelju od 18:45 na Poljudu u sklopu 33. kola SuperSport HNL-a. Splićani su već osigurali drugo mjesto, dok Varaždin nastavlja borbu za treću poziciju koja vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Šafarić očekuje tešku utakmicu

Trener Varaždina Nikola Šafarić najavio je da njegovu momčad očekuje težak ispit, neovisno o posljednjim rezultatima Hajduka. "Čeka nas teška utakmica. Iako Hajduk nije u najboljem nizu, igraju bolje nego što njihovi rezultati pokazuju. Njihova publika će sigurno napraviti odličnu atmosferu i znamo što nas čeka, ali vjerujem da u Split idemo spremni", poručio je Šafarić.

Varaždin želi odgovoriti agresijom

Šafarić očekuje da će Hajduk od početka tražiti pobjedu i igrati agresivno, a od svoje momčadi traži pravi odgovor na zahtjeve utakmice. Varaždin u Split neće otputovati kompletan. Sigurno neće biti Mamuta i Škaričića, dok su Jurić i Punčec počeli trenirati, ali najvjerojatnije neće biti spremni za nedjelju. Upitni su Bočkaj i Zelenika, koji se, prema riječima trenera, osjeća sve bolje.

"U svakom slučaju, imamo dobru momčad i igrat će oni koji su maksimalno spremni", zaključio je Šafarić.

Susret na Poljudu

Utakmica Hajduka i Varaždina igra se u nedjelju od 18:45 sati na Stadionu Poljud u Splitu.