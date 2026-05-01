Prepuna Pjaca pjeva uz Tomislava Bralića i klapu Intrade: U Splitu traje prava dalmatinska fešta

Danas je dan za odmor, ali i za pravu dalmatinsku feštu. Splitska Pjaca večeras je prepuna, a brojni građani i posjetitelji uživaju u koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade, koji je počeo u 20 sati i još traje.

Atmosfera u središtu grada ispunjena je pjesmom, emocijama i zajedništvom, a publika u glas pjeva dobro poznate hitove jedne od najomiljenijih hrvatskih klapa.

Koncert u povodu obljetnice Bljeska

Večerašnji koncert nije samo glazbeni događaj, već i trenutak zajedničkog ponosa i prisjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Bljesak, jedan od ključnih događaja suvremene hrvatske povijesti.

Operacija Bljesak počela je 1. svibnja 1995. godine u 5:21 sati na oko 80 kilometara dugoj bojišnici i u tri pravca – s istoka, sjevera i zapada. Snažnim udarima hrvatskih snaga presječeno je okupirano područje zapadne Slavonije, slomljen je otpor neprijateljskih snaga te su oslobođeni Jasenovac, Okučani i Stara Gradiška.

Besplatan koncert, neprocjenjiv događaj

U manje od 32 sata, 1. i 2. svibnja, hrvatske snage oslobodile su oko 500 četvornih kilometara dotad okupiranog zapadnoslavonskog teritorija te uspostavile nadzor nad autocestom Zagreb – Lipovac i željezničkom prugom prema istočnoj Slavoniji.

Koncert na Pjaci je besplatan, a večerašnji prizori iz srca Splita potvrđuju da je riječ o događaju koji je za mnoge – neprocjenjiv.