Od danas novi plovidbeni red: Supetar i Split još bolje povezani

Supetarska gradonačelnica i saborska zastupnica Ivana Marković objavila je na društvenim mrežama kako su od 1. svibnja Supetar i Split dodatno povezani novim plovidbenim redom na brzobrodskoj liniji Split – Supetar – Split.

Novi red plovidbe vrijedi u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, i to svaki dan. Prema objavljenoj obavijesti, iz Supetra prema Splitu brzi brod polazit će u 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19 sati.

Iz Splita prema Supetru polasci su predviđeni u 6:25, 8, 10, 12, 14, 16 i 18 sati.

Ova novost posebno će razveseliti stanovnike Brača, putnike, učenike, studente, radnike, ali i brojne turiste koji tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci putuju između otoka i Splita.

Uz brzobrodsku liniju, putnicima je na raspolaganju i državna trajektna linija Supetar – Split i obratno, koju održava Jadrolinija. Putovanje trajektom u jednom smjeru traje oko 50 minuta, a red plovidbe podložan je promjenama.

Putnicima se preporučuje da se prije putovanja pravovremeno informiraju i planiraju polazak.