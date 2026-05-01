Zarađuju više, ali imaju manje. Odrasli sve više ovise o "džeparcu" roditelja

Kako piše njemački Bild, mnogi ljudi između 30 i 50 godina u Njemačkoj više si ne mogu priuštiti bezbrižan život kakav su imali u djetinjstvu i mladosti, unatoč stabilnom i "dobrom" poslu.

Generacija koja je odrasla uz putovanja, hobije i financijsku sigurnost za isti životni standard danas i dalje ovisi o svojevrsnom "džeparcu" od mame i tate. Prema Bildu, roditeljska financijska pomoć odrasloj djeci postaje sve raširenija pojava u Njemačkoj. "Postoji jasan trend: roditelji sve više financijski pomažu svojoj djeci u odrasloj dobi, i to ne samo u hitnim situacijama", rekao je za Bild sociolog i istraživač generacija Klaus Hurelman. "Život je postao neizvjesniji i podložniji krizama. Uz ekonomske razloge, ulogu igra i povećana roditeljska skrb koja se može pretvoriti u pretjeranu podršku", dodao je, kako piše Deutsche Welle.

Gotovo polovica roditelja pomaže odrasloj djeci

U Njemačkoj gotovo polovica roditelja nastavlja financijski uzdržavati svoju djecu čak i nakon završetka škole ili studija. Istraživanje Civey instituta, koje citira Bild, pokazuje da 23 posto roditelja iz generacije "baby boomera" plaća do 150 eura mjesečno svojoj odrasloj djeci, dok pet posto njih daje čak i više od 450 eura mjesečno.

Desetljeća gospodarskog rasta toj su generaciji donijela prosperitet, koji sada prenose svojim potomcima tijekom života. Zbog toga, prema tekstu Bilda, neki roditelji posežu za vlastitom mirovinom.

"Privatna podrška često ide puno dalje od jednokratne početne potpore. Roditelji osiguravaju početni kapital za kupnju nekretnina, jamci su za kredite, daju povoljne kredite ili omogućuju djeci da besplatno žive u obiteljskom domu", izjavio je sociolog Philipp Lersch za Bild. Dizajnerska odjeća, kozmetičke operacije ili osobni trener u elitnim teretanama – u Njemačkoj se to često plaća novcem roditelja.

Zarađuju više, a imaju manje

Mnogi milenijalci u Njemačkoj danas na papiru zarađuju više nego što su njihovi roditelji zarađivali u istoj životnoj fazi, ali imaju manju kupovnu moć.

"Danas je puno teže izgraditi stabilan životni standard od vlastitih prihoda, na primjer kada je u pitanju stanovanje ili stvaranje imovine. Istovremeno, postoji želja za održavanjem standarda iz roditeljskog doma. To pokazuje da je mladima danas teže", rekao je Hurelman. Lersch dodaje da je u Njemačkoj kupnja nekretnine za mnoge gotovo nemoguća misija bez pomoći roditelja. Dugoročno bi se ovaj trend mogao dodatno ojačati, jer vlasništvo nad nekretninama, a time i često niži troškovi stanovanja u starosti, omogućuje roditeljima da lakše pomognu sljedećoj generaciji.

Samo trud više nije dovoljan

Prema Bildu, generacija "baby boomera" danas ne pomaže samo djeci, već i unucima. Plaćaju im satove baleta, automobile ili čak stanove, iako njihova djeca već imaju vlastite prihode. Ta velikodušnost, s jedne strane, sprječava pad životnog standarda, ali s druge strane može stvoriti dugoročnu ovisnost.

"Ovo mijenja naše razumijevanje odrasle dobi. Klasični model, ekonomska neovisnost i osnivanje obitelji, gubi svoju jasno definiranu granicu. Financijska neovisnost danas više nije jasan pokazatelj", rekao je Hurelman.

Prema Lerschu, ovo zamagljuje ideju o "vlastito zarađenom" životnom standardu. Obećanje da samo radom možete postići istu razinu blagostanja kao što su vaši roditelji imali u Njemačkoj danas više ne vrijedi. Koliko će netko biti uspješan, sve više ovisi o obitelji - njezinim mogućnostima i njezinoj podršci.