Iznenada je preminuo Goran Županac

Goran Županec, nekadašnji igrač Slaven Belupa, preminuo je iznenada u 52. godini. Koprivnički klub od Županca se oprostio putem društvenih mreža.

"Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač SB-a, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru", napisali su iz Slavena.

🕯️ Tužna vijest zadesila je našu plavu obitelj. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač SB-a, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strijelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacijskoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru 🖤 pic.twitter.com/6XfVrsZLB1 — NK Slaven Belupo (@nkslavenbelupo) May 1, 2026