Ipak nema ništa od megaspektakla na Poljudu? Splitski estradni menadžer: "Rekao sam kolegi – ili Split ili svemir"

Iako se posljednjih tjedana u splitskim glazbenim krugovima ponovno počelo govoriti o mogućem povratku velikog klapskog spektakla na Poljud, konačnog dogovora – barem zasad – još nema. Poznati splitski estradni menadžer Ivica Bubalo, koji je i ranije za Dalmaciju Danas potvrdio da se razgovara o mogućnosti obilježavanja 20 godina od prve manifestacije "Ne damo te, pismo naša", sada je otkrio nove informacije.

Prema njegovim riječima, pregovori još nisu završeni.

"Danas na ručku izvijestio me kolega Branko Paić (op.a. osnivač, vlasnik i direktor diskografske kuće Scardona glazbena produkcija d.o.o.) – još ništa od dogovora", poručio je Bubalo. Kako je kazao, nakon što je u javnosti objavljena informacija da se ove godine navršava 20 godina od prvog povijesnog koncerta klapa na Poljudu, interes su pokazali i drugi gradovi.

"Kako znamo, nakon najave da se ove godine navršava 20 godina od prvog povijesnog koncerta klapa na Poljudu, reagirali su iz Pule, Varaždina i Zadra, za pregovore o koncertu", otkrio je Bubalo.

Ipak, on ne krije da bi, prema njegovu mišljenju, takav događaj trebao biti održan upravo u Splitu.

"Rekao sam kolegi – ili Split ili svemir", slikovito je poručio Bubalo.

Bubalo navodi i da se čeka nastavak razgovora s predstavnicima Grada Splita. "Kaže mi Paić da je dogradonačelnik s kojim je pregovarao na putu i da će se vidjeti na povratku", kazao je.

Brojni ljubitelji klapske pjesme, sudeći prema reakcijama, već su se počeli raspitivati o mogućem terminu koncerta. No, Bubalo zasad spušta loptu na zemlju.

"Svima vama koji ste zvali i pitali za termin koncerta – ako bude, kad bude, javim vam", poručio je poznati splitski estradni menadžer.

Dalmacija Danas ranije je objavila kako se u splitskim glazbenim krugovima sve glasnije govori o mogućem povratku jednog od najvećih glazbenih spektakala koje je Split doživio. Bubalo je tada za Dalmaciju Danas potvrdio da se razgovara o mogućoj organizaciji velikog događaja kojim bi se obilježilo 20 godina od prve manifestacije "Ne damo te, pismo naša", održane 2006. godine na Poljudu.

Tada je rekao da se pregovara s Gradom Splitom, Turističkom zajednicom grada Splita i ostalim akterima te da bi se, ako sve bude dogovoreno, koncert mogao održati početkom rujna. Prvo izdanje manifestacije održano je 3. rujna 2006. godine na Poljudu i okupilo je desetke tisuća ljudi, a projekt je kasnije postao jedan od najprepoznatljivijih glazbenih događaja vezanih uz dalmatinsku pismu. Posljednji put manifestacija je na Poljudu održana 2. rujna 2012. godine.