Na Poljud se vraća jedan od najvećih spektakala koje je Split ikad doživio? Bubalo: "Nadam se da će se sve realizirati"

U splitskim glazbenim krugovima sve se glasnije šuška o mogućem povratku jednog od najupečatljivijih glazbenih spektakala koje je grad ikad vidio. Među ljudima s estrade, organizacije i glazbene scene već se neko vrijeme govori o ideji da se na Poljudu obilježi velika obljetnica manifestacije "Ne damo te pismo naša", koncerta koji je prije gotovo dva desetljeća ostavio dubok trag u dalmatinskoj i hrvatskoj glazbi.

Tu informaciju za Dalmaciju Danas potvrdio je i Ivica Bubalo, poznati estradni menadžer iz Splita, koji kaže da se ozbiljno razgovara o mogućoj organizaciji novog velikog događaja.

"Ove godine se obilježava 20 godina od najznačajnijeg koncerta u Hrvatskoj, a to su klape na Poljudu. Sada se pregovara sa Gradom Splitom i Turističkom zajednicom grada Splita i sa svim ostalim akterima. To je jedina prava istina. To bi se trebalo održati nekad u rujnu. Ja sam u cijeloj priči i potencijalnoj organizaciji, kao što je to bilo i ranije, a u cijelu sam priču uključio i Branka Paića iz diskografske kuće Scardona. Nadamo se da će razgovori biti uspješni i nadamo se da će opet to biti na Poljudu u rujnu, da se u velikom stilu obilježi 20 godina od prve manifestacije 'Ne damo te pismo naša' koja se održala 2006. godine na Poljudu. Pretpostavljamo da bi se sve moglo održati početkom rujna, u tijeku su pregovori, a ja se nadam da će se sve realizirati", rekao je za Dalmaciju Danas.

Naime, riječ je o manifestaciji "Ne damo te, pismo naša", koncertnom spektaklu koji je obilježio jednu cijelu eru dalmatinske i hrvatske glazbene scene. Prvo veliko izdanje održano je 3. rujna 2006. godine na Poljudu, pred desecima tisuća ljudi, a upravo se taj događaj često opisuje kao trenutak kada je klapska pjesma iz tradicionalnog i festivalskog okvira ušla u veliki mainstream.

Manifestacija je nakon toga nastavila živjeti kroz više poljudskih izdanja i postala jedan od najprepoznatljivijih glazbenih projekata vezanih uz dalmatinsku pismu. Posljednji put na Poljudu održana je 2. rujna 2012. godine, kada su uz klape nastupili i tamburaški gosti, čime je projekt dobio još širi glazbeni okvir.

Upravo zato eventualni povratak ovog spektakla na Poljud, u godini kada se obilježava 20. obljetnica od prvog koncerta, nosi i simboličku težinu. Ne bi to bio samo još jedan koncert, nego podsjetnik na manifestaciju koja je godinama okupljala publiku, najveća imena klapske scene i potvrdila da dalmatinska pjesma može ispuniti stadion.