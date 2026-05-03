Jedite ovu namirnicu za doručak: Štiti vaše srce i pomaže u regulaciji šećera

Mnogi ljudi preskaču doručak zbog užurbanog načina života ili uvjerenja da im nije potreban, no stručnjaci upozoravaju da bi upravo prvi obrok u danu mogao imati važnu ulogu u očuvanju zdravlja srca. Pravilno odabran doručak može pomoći u regulaciji razine šećera u krvi, kolesterola i energije tijekom dana, čime se dodatno podržava kardiovaskularno zdravlje. Jedan sastojak u uobičajenoj hrani za doručak mogao bi biti ključan za poboljšanje zdravlja srca i regulaciju razine šećera u krvi.

Vlakna su vitalni dio naše prehrane, a Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je savjetovala odraslima da konzumiraju najmanje 30 grama dnevno. Ključno je razumjeti da postoje dvije vrste vlakana, a svaka drugačije doprinosi našem zdravlju. Netopljiva vlakna, koja se ne otapaju u tijelu, kreću se kroz naš sustav, dodajući volumen stolici i potiču redovito pražnjenje crijeva, čime pomažu u sprječavanju problema poput zatvora i crijevnih blokada. S druge strane, topljiva vlakna u probavnom se sustavu otapaju i stvaraju gelastu tvar koja usporava apsorpciju šećera iz hrane koju jedemo. Tako pomažu spriječiti nagle skokove razine šećera u krvi te mogu biti korisna u kontroli i upravljanju stanjima poput dijabetesa, prenosi Večernji list.

Beta-glukani, vrsta topljivih vlakana, hvaljeni su zbog svoje uloge u smanjenju kolesterola i poboljšanju općeg zdravlja srca. Britanska zaklada za srce istaknula je da se beta-glukan može pronaći u svim zobenim pahuljicama i cjelovitim žitaricama, pri čemu samo porcija od 40 grama zobenih pahuljica osigurava dva grama beta-glukana. Studije su pokazale da dnevni unos do 3,5 grama beta-glukana može značajno sniziti razinu šećera u krvi i poboljšati dugoročnu kontrolu šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2.

Štoviše, veći unos beta-glukana mogao bi dovesti do manjeg rizika od razvoja dijabetesa tipa 2 zbog njegove uloge u regulaciji šećera u krvi. Druga studija također je pronašla pozitivnu vezu između redovite konzumacije beta-glukana i manjeg rizika od srčanih bolesti. Studija je pokazala da konzumiranje samo tri grama beta-glukana dnevno tijekom osam tjedana rezultira značajnim smanjenjem kolesterola, čije su visoke razine povezane s povećanim rizikom od srčanih bolesti.

Beta-glukan se može dobiti iz širokog raspona žitarica i drugih prirodnih namirnica, uključujući: zob, raž, Shiitake gljive, grašak, morske alge, kvasac, Reishi gljive, jabuke, alge, ječam i pšenicu. Međutim, budući da je beta-glukan vrsta vlakana, povećanje njegovog unosa može uzrokovati blage nelagode poput vjetrova, nadutosti i zatvora. Ove učinke često se može kontrolirati redovitom tjelovježbom i pijenjem više tekućine. Ako ste zabrinuti zbog utjecaja vlakana na vaše tijelo, preporučuje se da se obratite svom liječniku opće prakse ili zdravstvenom djelatniku.