Preminuo glumac poznat po ulogama u 'Dobrim momcima' i 'Noći vještica'

Američki glumac Beau Starr, čije je lice desetljećima bilo prepoznatljivo u brojnim filmskim i televizijskim produkcijama, uključujući kultne naslove kao što su "Dobri momci" i franšiza "Noć vještica", preminuo je u 81. godini. Tužnu vijest potvrdio je njegov mlađi brat, također glumac, Mike Starr, koji je za medije izjavio da je Beau preminuo mirno, prirodnom smrću 24. travnja u svom domu u Vancouveru.

Od sportskih terena do holivudskih setova

Rođen 1. rujna 1944. godine u njujorškom Queensu, Beau Starr imao je neobičan put do glumačkog svijeta. Prije nego što je stao pred kamere, gradio je karijeru kao profesionalni igrač američkog nogometa pod imenom Bill Starr. Glumačku karijeru započeo je relativno kasno, krajem 1970-ih, a prvi televizijski nastup zabilježio je 1979. godine u kanadskoj humorističnoj seriji "Bizarre", nakon čega je strpljivo gradio karijeru.

Uloge koje su obilježile generacije

Iako je tijekom karijere ostvario desetke uloga, Beau Starr ostao je najpoznatiji po likovima koji su se publici duboko urezali u pamćenje. Za ljubitelje horor filmova, on će zauvijek biti šerif Ben Meeker, uporni i hrabri čuvar zakona koji se suprotstavlja zlu Michaela Myersa u filmovima "Noć vještica 4: Povratak Michaela Myersa" (1988.) i "Noć vještica 5: Osveta Michaela Myersa" (1989.).

Samo godinu dana kasnije, ostvario je još jednu nezaboravnu, iako manju, ulogu u remek-djelu Martina Scorsesea, "Dobri momci" (1990.). Glumio je oca glavnog lika Henryja Hilla (Ray Liotta), nasilnog i temperamentnog čovjeka čiji je lik, premda prikazan u svega nekoliko scena, bio ključan za razumijevanje Hillova teškog odrastanja.

'Bio je jedinstven i poseban'

Vijest o Starrovoj smrti prvotno je podijelio glumac Christopher Serrone, koji je u "Dobrim momcima" glumio mladu verziju Henryja Hilla, a time i Starrovog sina na filmu. Serrone je na Instagramu prenio da ga je zamolio Starrov brat Mike da objavi tužnu vijest, opisujući Beaua kao sina, brata, oca, djeda i sportaša koji je živio bogat i smislen život.

Njegov brat Mike, s kojim je bio iznimno blizak, opisao ga je za TMZ kao "vrlo jedinstvenog i posebnog" čovjeka. Naglasio je da mu je Beau kao stariji brat pomogao u odrastanju te da je bio ogroman uzor i utjecaj na njegov život, piše Net.hr.