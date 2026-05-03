Tri načina na koje dobri roditelji mogu nesvjesno traumatizirati svoju djecu

Mnogi pretpostavljaju da emocionalne rane dolaze iz očito teških djetinjstava obilježenih zlostavljanjem ili zanemarivanjem, no stvarnost je često složenija. U terapijskoj praksi susreću se i odrasli koji su odrasli u naizgled stabilnim obiteljima, s roditeljima koji su se brinuli o njima i ispunjavali njihove osnovne potrebe. Ipak, ti ljudi često osjećaju emocionalnu udaljenost, poteškoće u izražavanju potreba i dojam da je nešto važno nedostajalo.

Psihologija taj fenomen objašnjava pojmom emocionalnog zanemarivanja, koje se ne definira onime što se dogodilo, već onime što je izostalo. Psiholog Mark Travers tvrdi da roditelji, unatoč dobrim namjerama, mogu na sljedeće načine nenamjerno pridonijeti emocionalnoj traumi, prenosi Index.

1. Roditelj brine, ali ne pokazuje emocije

Istraživanja razlikuju brigu o djetetu od emocionalne usklađenosti. Briga uključuje zadovoljavanje osnovnih potreba poput hrane, sigurnosti i obrazovanja, dok usklađenost podrazumijeva razumijevanje djetetovih emocija.

"Razvojni psiholog Edward Tronick pokazao je koliko je ta povezanost važna. Kada roditelj ne reagira na emocije djeteta, ono može zaključiti da njegovi osjećaji nisu važni ili sigurni za izražavanje", navodi Travers za Psychology Today.

2. Nema emocionalne podrške

Psihoanalitičar Donald Winnicott opisao je koncept "dovoljno dobrog roditelja", koji uključuje i emocionalnu prisutnost. Iako mnogi roditelji ispunjavaju praktične obaveze, mogu imati poteškoća s emocionalnom dostupnošću.

"Istraživanja pokazuju da takav nedostatak može biti povezan s depresijom, anksioznošću i problemima u regulaciji emocija. Kada izostane emocionalno 'zrcaljenje', djeca teže prepoznaju i razumiju vlastite osjećaje", ističe psiholog.

3. Roditelj je brižan, ali nedosljedan

Teorija privrženosti pokazuje da se sigurna povezanost razvija kroz dosljedne reakcije na djetetove potrebe. Ako su te reakcije nepredvidive ili emocionalno udaljene, mogu se razviti nesigurni obrasci vezivanja.

"To se može dogoditi i u obiteljima bez očitih problema. Djeca se tada često prilagođavaju potiskivanjem vlastitih potreba, što kasnije može dovesti do poteškoća u odnosima i osjećaja usamljenosti", zaključio je Travers.